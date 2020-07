CinemaxX Holdings GmbH

CinemaxX: 35 Jahre ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

Das Kult-Triple kehrt zurück auf die große Kinoleinwand

Hamburg (ots)

Rote Daunenweste an und ab ins Kino! ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT ist BACK! Die legendäre Filmreihe findet ab dem 30.7. deutschlandweit ihren Weg zurück in die CinemaxX Kinos - auch in englischer Originalversion. Die erfolgreiche Science-Fiction-Filmkomödie erzählt die Zeitreisen des Jugendlichen Marty McFly und seines Freundes Dr. Emmett L. "Doc" Brown, die mit Hilfe eines DeLorean zwischen den Jahren 1885 und 2015 reisen. Fans des Triples haben nun die einmalige Gelegenheit, die Kultreihe von Regisseur Robert Zemeckis an ausgewählten Terminen nochmals auf der großen Kinoleinwand zu erleben. Tickets für 4,99 Euro sind im Vorverkauf erhält: www.cinemaxx.de.

Vor unglaublichen 35 Jahren kam der erste Teil der ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT-Trilogie in die Kinos und wurde zum absoluten Hit. Michael J. Fox machte als Marty McFly nicht nur das Skateboarden zum Hype und wurde zum Vorbild vieler Teenies mit seiner roten, ärmellosen Daunenjacke, sondern brach auch so manches Herz. Die Filme führten 2015 zu einem erneuten Hype, da es das Jahr war, in dem Marty und Doc im zweiten Teil in der Zukunft ankommen - und tausende Fans feierten dieses Ereignis im Rahmen eins Sonder-Screenings bei CinemaxX am 21. Oktober 2015. Von einem verwirrenden Familien-Liebeschaos in den Fünfzigern über fliegende Autos, selbstschnürenden Sneakers, Hologrammen und Hoverboards im ultra futurischen 2015 bis hin zu Schießereien vor den Schwingtüren eines Saloons im wilden Westen - in Kooperation mit kino.de bringt CinemaxX alle drei Teile deutschlandweit zurück auf die große Kinoleinwand! Ein Muss für alle Fans und die, die es noch werden wollen!

Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.

Kernbestandteil des Kinobetriebs im neuen Normal ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist.

Alle Informationen gibt es auf www.cinemaxx.de/gesundbleiben

Die Termine im Überblick:

- Zurück in die Zukunft: 30.7., 31.07., 01.08., 03.8. englische OV - Zurück in die Zukunft 2: 06.08., 07.08., 08.08., 10.08. englische OV - Zurück in die Zukunft 3: 13.08., 14.08., 15.08., 17.08. englische OV

Teilnehmende CinemaxX Kinos:

Augsburg (auch OV), Berlin (auch OV), Bielefeld (auch OV), Bremen (auch OV), Dresden, Essen (auch OV), Freiburg (auch OV), Göttingen (auch OV), Halle (auch OV), Hamm (auch OV), Hannover (auch OV), Heilbronn (auch OV), Hamburg Dammtor (auch OV), Hamburg Wandsbek (auch OV), Kiel (auch OV), Krefeld, Magdeburg (auch OV), Mülheim (auch OV), München (auch OV), Offenbach, Oldenburg (auch OV), Regensburg (auch OV), Stuttgart SI-Centrum (auch OV), Sindelfingen (auch OV), Trier(auch OV), Wolfsburg (auch OV), Wuppertal (auch OV), Würzburg (auch OV)

