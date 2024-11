MEDION

Unbegrenztes Gaming-Potenzial: Die neuen KI-Kraftpakete Mechanic X20 und Hunter X30 von ERAZER

High-End-Gaming trifft auf KI: Die nächste Evolution der Spielerfahrung

Essen (ots)

Pixelscharfe Grafiken und blitzschnelle Reaktionszeiten für Enthusiast:innen, die nicht nur gamen, sondern auch in digitale Universen eintauchen wollen. ERAZER bringt im November 2024 den Mechanic X20 und den Hunter X30 an den Start. Beide Kraftpakete versprechen ein Aha-Erlebnis für das Gaming, unterstützt von den bahnbrechenden Intel Core Ultra-Prozessoren mit KI-Power.

Mechanic X20: Ein Traum für Hardcore-Gamer:innen

Der ERAZER Mechanic X20 ist mehr als nur ein Gaming PC. Im Herzen dieses Powerrechners arbeitet der Intel Core Ultra 9 Prozessor 285K mit einer Taktrate von bis zu 5,7 GHz, 24 Kernen und 24 Threads. Flüssiges, immersives Gameplay ist damit garantiert. Zudem lässt die NVIDIA GeForce RTX 4090 GameRock von Palit Spiele in einem traumhaften Detailreichtum erstrahlen. 64 GB Kingston Fury Beast RGB DDR5 RAM mit einer effektiven Taktrate von bis zu atemberaubenden 6.400 MT/s helfen dabei, dass das System nie ins Stocken gerät - egal, wie viele Browser-Tabs nebenbei geöffnet sind.

Für blitzschnelle Ladezeiten und grenzenlose Speicherkapazität sorgt die 4 TB WD_BLACK SN850X NVMe-SSD. Damit das digitale Kraftwerk bei den intensivsten Gaming-Sessions außerdem einen kühlen Kopf bewahrt, kommt eine 360 mm Wasserkühlung mit einem stylischen LCD-Bildschirm von 2,8 Zoll zum Einsatz. Das Seasonic VERTEX GX-1200 Netzteil stellt sicher, dass dem Gaming-Giganten nie der Saft ausgeht. Der ERAZER Mechanic X20 kombiniert Spitzenleistung mit einem ansprechenden Design und herausragender Kühlung, wodurch er sich als ideales Gerät für anspruchsvolle Gamer:innen positioniert.

Hunter X30: Das Raubtier unter den Gaming PCs

Für kompromisslose Leistung gibt es den ERAZER Hunter X30. Ausgestattet mit dem Intel Core Ultra 7 Prozessor 265KF, der mit einer Taktrate von bis zu 5,5 GHz, 20 Kernen und 20 Threads aufwartet, bewältigt dieser PC selbst die anspruchsvollsten Spiele mit Leichtigkeit. Die ZOTAC NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER lässt aktuelle und zukünftige Spiele in atemberaubender Grafik erstrahlen. 32 GB Kingston Fury Beast RGB DDR5 RAM mit einer effektiven Taktrate von bis zu atemberaubenden 6.400 MT/s sorgen für blitzschnelle Reaktionszeiten und reibungsloses Multitasking.

Die 2 TB WD_BLACK SN770 NVMe-SSD bietet mehr als genug Platz für eine gesamte Spielebibliothek und lässt Gamer:innen in Sekundenschnelle in ihre Lieblingswelten eintauchen. Gekühlt wird dieses Kraftpaket durch die Wasserkühlung Alphacool Eisbaer 240, die selbst in den heißesten Gefechten für kühle Temperaturen sorgt. Das Seasonic VERTEX GX-850 Netzteil liefert außerdem zuverlässig die benötigte Energie, damit leidenschaftliche Zocker:innen dem gegnerischen Team das Fürchten lehren können.

Intel Core Ultra: Premiere für KI-Power bei Desktop-Lösungen

Beide Modelle werden von hochperformanten Prozessoren der Intel Core Ultra-Reihe angetrieben, die nicht nur zum Spielen gemacht, sondern für die Zukunft des Gamings bereit sind. Sie verfügen über eine enorme Rechenleistung, die selbst bei komplexen Workloads schnell und effizient zocken lässt. Gamer:innen erleben reaktionsschnelles Gameplay dank speziell entwickelter Prozessorkerne, die die Spieleleistung auf ein neues Level heben. Die Intel Application Optimization sorgt zudem dafür, dass Klassiker wie auch moderne Blockbuster besser denn je laufen.

Doch die Intel Core Ultra-Reihe bietet mehr als nur Gaming-Performance. Diese Prozessoren sind KI-ready und bereiten Zocker:innen auf die nächste Ära des PC Gamings vor. So lassen sich KI-Funktionen wie Hintergrundentfernung, Audio-Optimierung und automatische Bildausschnitte nutzen, ohne die Gaming- oder Streaming-Leistung zu beeinträchtigen. Das verbesserte Multithreading unterstützt Multitasking und macht es sogar zum "Megatasking". Der Mechanic X20 und der Hunter X30 sind mit ihren Prozessoren mehr als nur Gaming PCs - sie sind Tore zur digitalen Welt von Morgen.

Verfügbarkeit

Der ERAZER Hunter X30 ist ab sofort zum Preis von 3.299,95 Euro bei Media Markt, Notebooksbilliger.de, Cyberport.de, und Alternate.de erhältlich. In den nächsten Wochen folgt der ERAZER Mechanic X20 zum Preis von 4.699,95 Euro im MEDION-Shop und bei den oben genannten Handelspartnern.

Über ERAZER

Mit der Gaming-Marke ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvolles Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.

Über MEDION

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.

