"Mad Men"-Schauspieler Jon Hamm: "Es ist schön, jenseits der 50 zu sein und zu merken: Es gibt tolle Figuren, die man spielen kann."

Der 53-jährige US-amerikanische Schauspieler Jon Hamm freut sich über die Rollen, die sein Alter ihm ermöglicht: "Es ist schön, jenseits der 50 zu sein und zu merken: Es gibt tolle Figuren, die man spielen kann", erzählt er in der aktuellen Ausgabe vom ZEITmagazin MANN.

Hamm erlebte seinen Durchbruch mit Mitte 30, als er 2007 die Rolle von Don Draper in der Fernsehserie "Mad Men" erhielt. Auf dem Höhepunkt der weltweiten "Mad Men"-Obsession galt Jon Hamm als einer der begehrtesten Männer seiner Generation. Jetzt, mit Anfang 50, ist dem Schauspieler bewusst, dass er zu alt ist, um die "junge, gut aussehende Figur" zu verkörpern. "Es gibt nichts Schlimmeres, als noch mit letzter Kraft zu versuchen, jung und hip rüberzukommen."

Das störe ihn jedoch nicht: "Es interessiert mich mehr, jemanden in meinem eigenen Alter darzustellen, der mit den Wendungen des Lebens klarkommen muss. Ich glaube, die Leute da draußen finden das auch interessanter." Er selbst habe immer wieder an Wendepunkten gestanden, zum Beispiel beim Tod seines Vaters, der starb, als Hamm 20 Jahre alt war. "Plötzlich war ich ein Waise", so der Schauspieler. Damals hätte er sagen können: "Das war's", aber er wollte weiterwachsen. Zu Leuten, die sagen, dass Menschen sich nicht ändern würden, sagt Hamm: "Ich finde das sehr zynisch. Ich glaube schon, dass Menschen sich ändern können. Ich glaube, dass man wachsen kann."

