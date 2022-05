DIE ZEIT

CHE Hochschulranking 2022: Spitzenplatzierungen in den Regionen Schwaben

Nieder- und Oberbayern

Hamburg/Gütersloh (ots)

Studierende bewerten im aktuellen CHE Hochschulranking, das heute im ZEIT Studienführer 2022/23 sowie in den digitalen Studienorientierungsangeboten von ZEIT ONLINEerscheint, ihre Studienbedingungen. In diesem Jahr wurden Fächer der Ingenieurwissenschaften, der Sprach- und Kulturwissenschaften sowie Psychologie untersucht. Erstmals wurden die Studierenden auch zum Einsatz digitaler Lehre befragt.

In der Region wird in vielen Fächern der Studienbeginn mit unterstützenden Angeboten erleichtert und das Studium kann oft in angemessener Zeit abgeschlossen werden. Zahlreiche sehr gute Bewertungen bekommen die TU München von den Maschinenbau-Studierenden, die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und die Universität Ulm im Fach Psychologie sowie die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Landshut im Fach Elektrotechnik und Informationstechnik. An der TU München in Maschinenbau, der HAW Landshut und der Universität Ulm im Fach Elektrotechnik und Informationstechnik gelingt der Einsatz digitaler Lehrelemente zudem sehr gut. Die Erziehungswissenschaft-Studierenden der Universität der Bundeswehr loben u.a. die Studienorganisation und die Ausstattung sowie im FH-Studiengang Maschinenbau die Unterstützung im Studium. An der LMU München zeigen sich die Romanistik-Studierenden mit dem Wissenschaftsbezug und der Betreuung durch Lehrende sehr zufrieden.

Das CHE-Ranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden und mehr als 300 untersuchten Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie Dualen Hochschulen und Berufsakademien der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.

Das vollständige CHE Hochschulranking ist ab sofort auch digital unter ranking.zeit.de abrufbar. Die Nutzer können mit zahlreichen interaktiven Suchmöglichkeiten das Ranking - angepasst an ihre individuellen Studienbedürfnisse - nutzen, um die passende Hochschule zu finden.

Weitere Spitzengruppenplatzierungen der Hochschulen in der Region im CHE Hochschulranking 2022/23 finden Sie unter www.che.de/che-ranking2022-schwaben-nieder-oberbayern.pdf.

Der ZEIT Studienführer 2022/23 ist ab heute für 9,95 Euro überall im Handel oder unter www.zeit.de/studienfuehrer erhältlich.

