Neue Auszeichnung: Am 28. Juni wird der Helmut-Schmidt-Zukunftspreis in Hamburg verliehen - für innovative Leistungen in den Bereichen Demokratie, Gesellschaft und Technologie

Die Wochenzeitung DIE ZEIT, die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und THE NEW INSTITUTE rufen mit dem Helmut-Schmidt-Zukunftspreis eine neue Auszeichnung ins Leben. Diese wird künftig jährlich an eine internationale Persönlichkeit überreicht, die mit ihrem bedeutenden Wirken für Demokratie und Gemeinwohl steht. Der Helmut-Schmidt-Zukunftspreis wird erstmals am Dienstag, 28. Juni 2022, um 19.00 Uhr im Kleinen Saal der Elbphilharmonie verliehen. Er ist mit 20.000 Euro dotiert.

Die Jury des neuen Helmut-Schmidt-Zukunftspreises bilden Francesca Bria (Innovationsökonomin), Carsten Brosda (Senator der Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg), Christoph Gottschalk (THE NEW INSTITUTE), Uwe Jean Heuser (DIE ZEIT) - der auch den Juryvorsitz übernimmt, Max Hollein (Direktor des Metropolitan Museum of Art), Nina-Kathrin Wienkoop (Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung) sowie Daniel Ziblatt (Eaton-Professor für Regierungswissenschaften an der Harvard Universität).

"Helmut Schmidt war Macher und Denker zugleich. Er verteidigte nicht nur unsere Demokratie, sondern war auch auf der Suche nach politischen, sozialen und unternehmerischen Innovationen. Daher ist es eine große Freude, in seinem Namen erstmals diesen Zukunftspreis zu verleihen und eine Person zu ehren, die neue Wege geht, die Welt besser macht und ihrer Zeit einen positiven Stempel aufdrückt", sagt der Juryvorsitzende Uwe Jean Heuser.

Als Rahmenprogramm der Verleihung des Helmut-Schmidt-Zukunftspreises, zu der rund 500 Gäste aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Unterhaltung erwartet werden, wird von den drei Kooperationspartnern zudem ein Zukunftsfestival organisiert, das mit Veranstaltungen zu Zukunftsthemen wie Ökologie, Digitalisierung, Zivilgesellschaft, Demokratie und Sozialstaat ein herausragender Bestandteil der "Langen Nacht der ZEIT" am 2. Juli 2022 sein wird.

