Schauspieler Clemens Schick über Polizeischutz in Kindheit

Der Schauspieler Clemens Schick spricht in dem Podcast "Und was machst du am Wochenende?" über den Polizeischutz in seiner Kindheit. Da sein Vater als Staatsanwalt gegen die RAF - auch während der Stammheim-Prozesse - ermittelte, gab es bei ihm zuhause Polizeischutz. "Meine Eltern haben irgendwann zu uns gesagt: 'Wir bekommen ganz dicke Scheiben und Knöpfe, mit denen man die Polizei ruft'. Das fand ich ganz toll. Meine Eltern haben es geschafft, das alles von uns fernzuhalten. Für mich war es normal, dass wenn man aus dem Haus kam, da Polizei stand, das habe ich nicht in Frage gestellt", erinnert sich Schick.

Bekannt wurde er als einer der Bösewichte, der in Casino Royal gegen James Bond kämpft, heute ist einer der wenigen Schauspieler aus Deutschland mit einer internationalen Filmkarriere.

