Jüngste Bundestagsabgeordnete Emilia Fester: "Zur Begrüßung hat mir Angela Merkel eine Ghettofaust gegeben. Das fand ich cool von ihr"

"Die erste Woche war superanstrengend" für die jüngste Abgeordnete im Bundestag, Emilia Fester, genannt Milla. Im Kindermagazin ZEIT LEO-Interview spricht die Grünen-Politikerin über ihre Erlebnisse im Bundestag und erklärt Kindern, was Politikmachen eigentlich bedeutet - nämlich viele Interviews geben, aber auch Plenarsitzungen vorbereiten und netzwerken. "Derzeit fühl sich jeder Tag neu an!", so die 23-Jährige. Inzwischen besteht das Team der Abgeordneten aus dem Wahlkreis Hamburg aus fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Über ihr erstes Aufeinandertreffen mit Angela Merkel sagt sie: "Zur Begrüßung hat sie mir eine Ghettofaust gegeben. Das fand ich cool von ihr."

Die Wahl-Hamburgerin will sich vor allem für Kinderrechte und Umweltschutz einsetzen. So fordert sie im Gespräch mit dem Kindermagazin ZEIT LEO beispielsweise, dass Jugendliche bei der nächsten Bundestagswahl schon ab 16 Jahren wählen dürfen: "Ich finde es krass wichtig, dass junge Leute mitentscheiden. Es geht ja um ihre Zukunft! Ich wollte schon wählen, als ich acht war. Mit 17 bin ich in die Partei Die Grünen eingetreten." Darüber hinaus will sie die anderen Abgeordneten davon überzeugen, dass Kinder bei neu beschlossenen Regeln und Gesetzen künftig noch stärker bedacht werden. "Mit mir sind dieses Mal noch so viele andere junge Abgeordnete in den Bundestag gewählt worden", sagt Milla Fester, "zusammen werden wir das schaffen!"

