Komiker Rocko Schamoni hasst Witze mit Pointen

Rocko Schamoni, der als Bestsellerautor ("Dorfpunks", "Große Freiheit") und Mitglied der Gruppe Studio Braun zu den beliebtesten deutschen Komikern zählt, hasst Witze mit Pointen. "Ich konnte Pointen noch nie ertragen", sagt er im Interview mit der Hamburg-Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT. "Auch nicht das Warten auf die Pointe, darauf, dass man endlich auf Befehl loslachen darf, die Ablachzeit. Die Ablachzeit ist für mich die Hölle auf Erden."

Stattdessen schätze er den "pointenlosen Humor", wie ihn der 1997 verstorbene bildende Künstler und Radio-Komiker Heino Jaeger praktizierte. Schamoni erzählt von diesem Künstler in seinem neuen Roman "Der Jaeger und sein Meister". "Jaeger macht einen Bruch in der Gegenwart sichtbar", schwärmt Schamoni über Jaegers Hörspiele, in denen dieser die Sprechweisen anderer Menschen imitierte, und über dessen Zeichnungen, die oft rätselhafte Vogelwesen, Ruinen, Militärmotive und Alltagsszenen zeigten.

Zu den erklärten Fans Heino Jaegers gehören auch Olli Dittrich, Heinz Strunk und Loriot.

