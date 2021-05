DIE ZEIT

CHE Hochschulranking 2021: Aktuelle Ergebnisse für Sachsen-Anhalt

Hamburg/Gütersloh (ots)

Studierende bewerten im aktuellen CHE Hochschulranking, das heute im ZEIT Studienführer 2021/22 sowie auf ZEIT CAMPUS online erscheint, ihre Studienbedingungen. In diesem Jahr wurden die Fächer Biochemie, Biologie / Biowissenschaften, Chemie, Geografie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin, Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft, Sport / Sportwissenschaft und Zahnmedizin untersucht.

Die Hochschulen in Sachsen-Anhalt unterstützen ihre StudienanfängerInnen zum Studienstart und im ersten Jahr in vielen Fächern. Gleichzeitig schafft es der weitaus überwiegende Teil der Studierenden, zügig mit dem Studium fertig zu werden. "Wo die Studiensituation insgesamt besonders gut ist und im Studium viel Unterstützung geboten wird, verraten die jetzigen Studierenden", hebt Prof. Dr. Frank Ziegele, Geschäftsführer des CHE Centrum für Hochschulentwicklung, die Besonderheit des CHE Hochschulrankings hervor. Von den aktuell untersuchten Fächern glänzen in Chemie die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und in Mathematik die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg nach den Urteilen der jetzigen Studierenden mit sehr guten Studienbedingungen. Eine sehr gute Studienorganisation weisen auch die Fächer Biochemie und Physik in Halle-Wittenberg und ebenfalls die Physik an der Uni Magdeburg sowie Informatik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Harz auf.

Beispiele für besondere Stärken der Hochschulen in Sachsen-Anhalt:

Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg erhält im Fach Chemie herausragende Beurteilungen von ihren Studierenden. Sie sind zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation und loben zudem die Studienorganisation, die Laborpraktika und die Vermittlung fachwissenschaftlicher Kompetenzen. Mehrfach sehr gute Bewertungen bekommt auch das Fach Physik. Die Studierenden sind sehr zufrieden mit der Studienorganisation, den Laborpraktika und den Räumen sowie der Bibliotheksausstattung. Biochemie-Studierende sind sehr zufrieden mit der Studienorganisation, Biologie- / Biowissenschaften-Studierende mit der Vermittlung fachübergreifender Kompetenzen. Ausstattungsmerkmale wie etwa Räume oder die Bibliotheksausstattung werden in den Fächern Geografie und Geowissenschaften gut bewertet. In beiden Fächern wird zudem ein sehr guter Kontakt zur Berufspraxis geboten. Das Fach Medizin punktet bei den Skills-Labs. Spitzenplatzierungen beim Forschungskriterium Promotionen pro ProfessorIn erreichen die Fächer Geografie und Mathematik. Mehrere Fächer geben den StudienanfängerInnen eine sehr gute Unterstützung zum Start und in den ersten beiden Semestern.

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg leistet in allen aktuell untersuchten Fächern eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang und im ersten Studienjahr. Von den Studierenden bekommt besonders das Fach Mathematik sehr viele sehr gute Bewertungen: Sie sind zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation, der Betreuung, der Unterstützung im Studium, der Studienorganisation, den Prüfungen und der Bibliotheksausstattung. Das Fach erreicht auch bei den Forschungskriterien Forschungsgelder pro WissenschaftlerIn und Promotionen pro ProfessorIn die Spitzengruppe. Informatik-Studierende loben das Lehrangebot, Physik-Studierende die Studienorganisation sowie die Bibliotheksausstattung, die Medizin-Studierenden die Skills-Labs und Politik- / Sozialwissenschaft-Studierende die Räume. Spitzenplatzierungen in der Forschung erreicht auch das Fach Sport / Sportwissenschaft bei den Forschungsgeldern und den Promotionen.

Die Hochschule Merseburg bietet ihren Informatik-Studierenden eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang.

An der Hochschule Harz - Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wernigerodesind die Informatik-Studierenden sehr zufrieden mit der Studienorganisation, den Räumen und der Ausstattung der Arbeitsplätze. Ihnen wird eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang und ein sehr guter Kontakt zur Berufspraxis geboten.

Alle Spitzengruppenplatzierungen im CHE Hochschulranking 2021/22 der Hochschulen in der Region finden Sie unter http://www.che.de/downloads/ranking2021/presse/che-ranking2021-sachsen-anhalt.pdf

Das Ranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden und mehr als 300 untersuchten Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen (HAW) sowie Dualen Hochschulen und Berufsakademien der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.

Das CHE Hochschulranking fragt die aktuell Studierenden nach ihren Studienbedingungen sowohl im Allgemeinen als auch zu konkreten Kriterien wie Betreuung, Unterstützung im Studium oder für ein Auslandsstudium, das Lehrangebot, die Studienorganisation oder die Prüfungen. Auch die Angebote zur Berufsorientierung, der Wissenschafts- oder Praxisbezug, die Räume, die Bibliotheksausstattung oder die IT-Infrastruktur werden von ihnen beurteilt. Darüber hinaus werden vom CHE Fakten zu Lehre und Forschung erhoben.

Der ZEIT Studienführer veröffentlicht Auszüge aus dem Ranking und beantwortet Fragen rund um den Einstieg ins Studium, den passenden Studienort und die Finanzierung. Martin Spiewak, Chefredakteur des ZEIT Studienführers: "Neben dem Ranking hilft der Studienführer mit einer Vielzahl von Hintergrundinformationen, Tipps und Tests allen, die an einem Studium interessiert sind, eine bewusste Entscheidung zu treffen."

Ergänzt wird dies durch das Online-Angebot von ZEIT CAMPUS ONLINE: Interaktive Suchmöglichkeiten unterstützen dabei, aus dem gesamten Ranking die passende Hochschule zu finden. Das CHE Hochschulranking ist ab sofort unter www.zeit.de/che-ranking abrufbar.

Der ZEIT Studienführer 2021/22 ist ab heute für 9,95 Euro überall im Handel oder unter www.zeit.de/studienfuehrer erhältlich.

Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell