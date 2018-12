-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Petra Palfinger (Natürliche Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Hubert Palfinger Jun. Funktion: Vorsitzender des Aufsichtsrats -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Palfinger AG LEI: 529900IFAV83BX8O1O91 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000758305 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktien Geschäftsart: Kauf Datum: 06.12.2018; UTC+01:00 Handelsplatz: Wiener Börse AG & OTC Währung: Euro Preis Volumen 24,9 1.405 Stück Gesamtvolumen: 1.405 Stück Gesamtpreis: 34.984,5 Durchschnittspreis: 24,9 -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Hannes Roither, PALFINGER AG Company Spokesperson Tel. +43 662 2281-81100 h.roither@palfinger.com Text und entsprechendes Bildmaterial stehen auch im Newsroom unserer Internetseite www.palfinger.ag zur Verfügung. Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 A-5020 Salzburg Telefon: 0662/2281-81101 FAX: 0662/2281-81070 Email: ir@palfinger.com WWW: www.palfinger.ag ISIN: AT0000758305 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

