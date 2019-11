Deutsche Film- und Medienbewertung

Jan-Ole Gersters LARA mit Corinna Harfouch im Kino mit Prädikat BESONDERS WERTVOLL

Ab 14.11. im Kino: Debüt über iranische Revolution: MORGEN SIND WIR FREI

LARA (https://www.fbw-filmbewertung.com/film/lara_1) ist die mit Spannung erwartete zweite Regiearbeit von Jan-Ole Gerster und erzählt mit einer überwältigend spielenden Corinna Harfouch in der Hauptrolle die Geschichte einer Frau, die sich selbst ein Geburtstagsgeschenk macht und teils wildfremde Menschen zum Konzert ihres Sohnes einlädt. Doch dieser will sie dort gar nicht sehen. Die FBW-Jury vergibt das höchste Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt: "Wie beim Schälen einer Zwiebel werden immer mehr Schichten von Laras Persönlichkeit deutlich, und dabei fließt der Erzählfluss so stark und natürlich, dass der Zuschauer ihm ständig mit zunehmender Faszination folgt. Jede Einstellung ist handlungstreibend, und es ist spürbar, wie gut sich der Drehbuchautor in den Milieus auskennt, von denen er da erzählt. (...) Jan-Ole Gerster hat sich diese Geschichte gänzlich zu Eigen gemacht, und so gelingt ihm eine in allen Details und den vielen verschiedenen Stimmungen, die der Film heraufbeschwört, intensive und inspirierte Inszenierung. Da gibt es keinen falschen Ton, und obwohl seine Protagonistin nie um die Sympathie des Publikum buhlt, kommt man ihr im Laufe des Films sehr nah und versteht, wie großs ihr Schmerz sein muss, wenn man mit ihr erkennt, warum sie solch ein falsches Leben gelebt hat. Corinna Harfouch spielt hier eine ihrer wichtigsten, wenn nicht die bisher größste Rolle ihres Lebens. Sie ist in jeder Einstellung des Films zu sehen und spielt sämtliche Sequenzen mit einer grandiosen Energie und Intensität."

MORGEN SIND WIR FREI (https://www.fbw-filmbewertung.com/film/morgen_sind_wir_frei) von Hossein Pourseifi erzählt nach wahren Begebenheiten die Geschichte von Beate und Omid, die zur Zeit der Islamischen Revolution, in den Iran gehen, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Doch die Konflikte des noch jungen Staates ziehen bald auch in die Familie ein. Die FBW-Jury verleiht dem spannenden Debütfilm das Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "Außergewöhnlich mutig und inszenatorisch sicher, ist der Film vor allem hervorragend gespielt. Ein wichtiger Film in einer Zeit, die sich schwer damit tut, mit einem nüchternen Blick auf die fließenden Grenzen zwischen Ideologie und Religion zu werfen. Umso relevanter erscheint er daher der Jury, die die audiovisuelle Inszenierung und die Schauspielkunst gleichermaßen würdigt."

Außerdem in der kommenden Woche im Kino: Die romantische Weihnachtskomödie LAST CHRISTMAS von Paul Feig (Regie) und Emma Thompson (Drehbuch) sowie James Mangolds Rennfahrerdrama LE MANS 66 mit Matt Damon und Christian Bale in den Hauptrollen.

Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

