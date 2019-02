Deutsche Film- und Medienbewertung

DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 - "besonders wertvoller" Abschluss der erfolgreichen Animations-Trilogie/FBW-Prädikat auch für das Langfilmdebüt GLÜCK IST WAS FÜR WEICHEIER

Nach einer langen Zeit, in der Drachen und Menschen Feinde waren, ist es Hicks als neuem Häuptling von Berk endlich gelungen, diesen Zustand zu ändern. Nun leben Drachen und Menschen friedlich zusammen auf der idyllischen Insel. Nur dem fiesen Drachenjäger Grimmel und seinen finsteren Gefolgsleuten passt dieser Frieden überhaupt nicht. Ihr Ziel ist es, alle Drachen zu vernichten, allen voran Hicks treuen Drachen Ohnezahn. DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3: DIE GEHEIME WELT (Start: 7. Februar), der dritte und letzte Teil der DRACHENZÄHMEN-Reihe, begeistert erneut durch seine Mischung aus Abenteuer, Humor und jeder Menge Drachenpower. Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW zeichnet den Film mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus und schreibt in ihrem Gutachten: "Bei DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3 handelt es sich um ein außerordentliches Kinovergnügen mit phantastischer Animation, optischer Opulenz und einer anrührenden Geschichte. Zwar erzählt der Film eine traditionelle Heldengeschichte, aber auch zeitgemäße Aspekte sind vorhanden. Es gibt durchaus starke weibliche Figuren und bei allem Spaß, den der Film bereitet, wird untergründig eine ernste und überlebenswichtige Frage verhandelt: wie es nämlich hinzubekommen ist, dass jedes Lebewesen auf diesem Planeten einen guten und sicheren Platz findet." Auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film mit vier von fünf Sternen. In ihrer Begründung schreibt sie: "Der Film hat uns gefallen, weil er sehr emotional und spannend ist und viel Abenteuer mitbringt. Die Botschaft des Films ist, dass Freundschaft und Zusammenhalt wichtig im Leben sind. Wir empfehlen den Film für Zuschauer von 7-14 Jahren, aber auch für Eltern oder Großeltern."

In GLÜCK IST WAS FÜR WEICHEIER (Start: 7. Februar), ihrem zweiten Spielfilm nach REISE MIT VATER, erzählt die deutsch-rumänische Regisseurin Anca Miruna Lazarescu eine komplexe und vielschichtige Coming-of-Age-Geschichte, die die Zielgruppe in ihren Erfahrungen mit der Pubertät und der ersten Liebe abholt. Die 12-jährige Jessica lebt ein Leben, das vom Umgang mit dem Tod überlagert ist. Ihre Mutter starb bei einem Autounfall, die ältere Schwester Sabrina leidet unter einer unheilbaren Krankheit und Jessicas Vater ist Sterbebegleiter. Genug Grund, um zu resignieren. Doch Jessica ist entschlossen, dass Aufgeben keine Option ist. Für die unabhängige Jury der FBW lebt der Film von den "grandiosen Leistungen der Schauspieler". Der Film, so die Jury in ihrer Begründung für das Prädikat "wertvoll", ist "sensibel beobachtet, hervorragend gespielt und tiefgründig".

Bereits in der vergangenen Woche sind mit Prädikat im Kino gestartet: Der berührende Familienfilm MIA UND DER WEISSE LÖWE, der von der 10-jährigen Mia erzählt, die von ihrem Vater ein weißes Löwenbaby bekommt und sich mit ihm anfreundet. Die Erwachsenjury der FBW vergab das höchste Prädikat "besonders wertvoll", die FBW-Jugend Filmjury verlieh dem Film vier von fünf Sternen.

Ebenfalls vier von fünf Sternen vergab die FBW-Jugend Filmjury an den ersten Kinofilm des Allround-Experten "Checker Tobi". In CHECKER TOBI UND DAS GEHEIMNIS UNSERES PLANETEN von Regisseur Martin Tischner lernt Tobi die Welt und ihre Probleme kennen. Als Tobi eine magische Flaschenpost findet, beginnt für ihn eine große Weltreise, auf der er viele Abenteuer erlebt und das Geheimnis unseres Planeten entdeckt. Die Nachwuchs-Filmexperten empfehlen den Film ab 6 Jahren und schreiben in ihrer Begründung: "Der Film hat uns gefallen, weil er sehr informativ war. Im Vergleich zu der Fernsehserie ist der Film deutlich besser, weil er mitreißender und einfühlsamer ist." Und auch die Erwachsenenjury der FBW lobte den Film, der "die Synthese von Unterhaltung und Dokumentation nutzt, um seine Zielgruppe mit Informationen zu versorgen. Mit spielerischer Leichtigkeit bringt der Film nicht nur naturwissenschaftliche Phänomene näher, sondern vermittelt auch, dass wir Menschen eine große Verantwortung für das Leben auf unserem Planeten haben und er demonstriert dazu auch noch ganz spielerisch die globalen Auswirkungen unseres lokalen Handelns." Hierfür verlieh die unabhängige Jury dem Film das höchste Prädikat "besonders wertvoll".

Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

Die Jugend Filmjurys der FBW sind mit 10-14-jährigen Schülerinnen und Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt neun Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für 5-14-jährige und seit 2018 auch das Programm für die Zielgruppe "14+".

