Filmempfehlung mit Gütesiegel für Königinnendrama MARIA STUART/Höchstes FBW-Prädikat auch für YULI von und mit Carlos Acosta sowie den überzeugenden Debütfilm VERLORENE

Wiesbaden (ots) - Für mehrere Jahrzehnte waren die Schicksale von Elisabeth I. von England und Maria Stuart untrennbar miteinander verknüpft. Der Film MARIA STUART, KÖNIGIN VON SCHOTTLAND (Start: 17. Januar) von Regisseurin Josie Rourke erzählt nun Maria Stuarts Geschichte als ein faszinierendes und episches Drama über Macht, Gier und dem erbitterten Kampf zweier Rivalinnen um den englischen Thron, welches die Jury filmisch auf ganzer Linie überzeugte: "Josie Rourkes Drama agiert handwerklich auf höchstem Niveau, wobei die Kameraarbeit, das superbe Set- und Kostümdesign, der Schnitt und die Musik aber niemals zum Selbstzweck werden, sondern sich stets in den Dienst der Geschichte stellen. Trotz des vorweggenommenen Endes, mit dem der Film beginnt, das aber gleichwohl als bekannt vorausgesetzt werden kann, und der recht opulenten Laufzeit von mehr als zwei Stunden trägt der Film auch dank der beiden Hauptdarstellerinnen über die gesamte Laufzeit." Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW verlieh dem Film das höchste Prädikat "besonders wertvoll".

Der Spielfilm YULI (Start: 17. Januar) von Regisseurin Iciar Bollain erzählt als begeisternde Mischung zwischen Tanzfilm und Biopic die bewegende Lebensgeschichte des berühmten kubanischen Balletttänzers Carlos Acosta. Er war der erste Nicht-Weiße in der Geschichte des Londoner Royal Ballett. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen auf Kuba, zwingt ihn sein Vater zum Besuch der staatlichen Ballettschule. Aber der junge Carlos hat andere Vorstellung von seinem Leben. Die unabhängige Jury der FBW vergibt einstimmig das Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "YULI ist die tiefe Verbeugung vor einem ungewöhnlichen Ballettstar und ein wirklich leidenschaftlicher Film. Ein Film über Passion, ein Film über Kuba und wenn man so will, ja natürlich, auch ein Ballettfilm und zwar ein wirklich ausgezeichneter."

Mit seinen starken Darstellern und seinem drastischen und brisanten Thema geht VERLORENE (Start: 17. Januar), der Debüt-Film von Felix Hassenfratz, unter die Haut. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die über den Missbrauch durch ihren Vater schweigt und auch von ihrer Schwester keine Hilfe annehmen kann, um sich aus der ausweglosen Situation zu befreien. Der Film, so die Jury der FBW, "stellt das Opfer eines Missbrauchs und mit der Schwester eine Ko-Abhängige ins Zentrum, ohne den Täter zu verurteilen. Hassenfratz zeigt, wie schwierig es ist, Schweigen, Lethargie und Angst zu überwinden. Den Gefühlen der Opfer ordnen sich die Bildgestaltung und die spröde Erzählweise unter. Hier wird nichts beschönigt." Ein großes Lob erteilt die Jury, die den Film mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" auszeichnet auch der "sehr genauen" Zeichnung der "archaischen Atmosphäre im Kosmos Dorf, wo jeder jeden kennt". Und der schwäbische Dialekt aller Protagonisten verleiht dem Film, so die Jury, eine "hohe Authentizität".

In der kommenden Woche mit Prädikat im Kino: Die gerade mit dem Golden Globe auszeichnete Olivia Colman in THE FAVOURITE und Steve Carrell und Timothée Chalamet im Vater-Sohn-Drama BEAUTIFUL BOY.

Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

