Einladung zur Neujahrspressekonferenz der Bundesärztekammer am Mittwoch, 07. Januar 2026, um 11.00 Uhr in Berlin
Berlin (ots)
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
2026 ist ein Schlüsseljahr für die Gesundheitspolitik. Demografische Veränderungen, wachsender Versorgungsbedarf und steigende Kosten erhöhen den Druck auf das Gesundheitswesen und stellen die Beschäftigten in der Patientenversorgung, die Politik sowie die Kostenträger gleichermaßen vor große Herausforderungen. Wie lassen sich die Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung nachhaltig stabilisieren? Wie können Koordination und Steuerung in der Versorgung zu mehr Orientierung, Patientensicherheit und Kosteneffizienz beitragen? Und wie müssen die Krankenhaus- und Notfallstrukturen weiterentwickelt werden, um eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige und wirtschaftlich tragfähige Versorgung sicherzustellen? Diese und viele weitere Fragen möchte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt gerne mit Ihnen diskutieren.
Wir laden Sie herzlich ein zur (hybriden) Pressekonferenz
am: Mittwoch, 07. Januar 2026
um: 11.00 Uhr
Ort: Bundesärztekammer
Herbert-Lewin-Platz 1
10623 Berlin
oder über Microsoft Teams ( Online-Teilnahme)
Falls Sie nicht vor Ort dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit zur Teilnahme per Videokonferenz (MS Teams). Bitte verwenden Sie den folgenden Link zur Einwahl:
Am Computer oder über mobile App:
Hier klicken, um an der Pressekonferenz teilzunehmen
Besprechungs-ID: 391 278 953 730 37
Passcode: nj7Es2ig
Teams herunterladen | Im Web beitreten
Alternativ können Sie die Pressekonferenz auch im Livestream auf der Website der Bundesärztekammer verfolgen.
Ihre Fragen können Sie im Chat oder per E-Mail an online-pk@baek.de richten.
Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen könnten. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) an.
Pressekontakt:
Bundesärztekammer
Dezernat Politik und Kommunikation
Herbert-Lewin-Platz 1
10623 Berlin
Tel.: (030) 4004 56 700
Fax: (030) 4004 56 707
E-Mail: presse@baek.de
Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell