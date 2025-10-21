Bundesärztekammer

BÄK im Dialog: "Sicher ist sicher - Patientensicherheit als gemeinsame Kernaufgabe!"

für Ärztinnen und Ärzte hat Patientensicherheit oberste Priorität. Sie dauerhaft zu gewährleisten, wird jedoch umso anspruchsvoller, je schwieriger die Rahmenbedingungen sind. Fachkräftemangel, Kostendruck, enorme Arbeitsverdichtung und die wachsende Komplexität der Versorgung bringen das Gesundheitssystem zunehmend an seine Grenzen.

Mit unserer diesjährigen Veranstaltung aus der Reihe BÄK im Dialog möchten wir deshalb den Blick auf Chancen und Risiken für die Patientensicherheit unter den aktuellen Bedingungen richten. Wir wollen über Wege sprechen, wie aus (potenziellen) Fehlerereignissen gelernt werden kann. Und wir wollen aus unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen, wie dauerhafte Fortschritte für Qualität und Sicherheit in der Patientenversorgung gelingen können.

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Veranstaltung

BÄK im Dialog:

"Sicher ist sicher - Patientensicherheit als gemeinsame Kernaufgabe!"

am: Mittwoch, 22. Oktober 2025

um: 11.00 Uhr

Ort: ASANTA, Wilmersdorfer Str. 141, 10585 Berlin

Nach der Begrüßung und einer Einführung in das Thema durch Bundesärztekammer-Präsident Dr. med. (I) Klaus Reinhardt werden folgende Impulsgeber zu verschiedenen Themenschwerpunkten sprechen:

Christian Luft , Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit

, Dr. med. Susanne Johna und Dr. med. Hans-Jörg Bittrich, V izepräsidentin der Bundesärztekammer / Präsident der Landesärztekammer Thüringen, Vorsitzende der Qualitätssicherungsgremien der Bundesärztekammer

V Prof. Dr. med. Michael St. Pierre MSc., DEAA Leitender Oberarzt der Anästhesiologischen Klinik, Universitätsklinikum Erlangen, Faculty Member der "Patient Safety and Quality Masterclass" der European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC)

Dr. med. Rainer Kluge, Vorsitzender der Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen der Sächsischen Landesärztekammer

Prof. Dr. med. Petra Thürmann, Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ), Vorsitzende der Koordinierungsgruppe AMTS des Bundesministeriums für Gesundheit

Dr. med. Heidemarie Haeske-Seeberg, Leiterin der Stabsstelle Qualitätsnetzwerke der Sana Kliniken AG Ismaning, Vorsitzende der Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung (GQMG)

Programm der Veranstaltung

Über Ihre Teilnahme vor Ort würden wir uns freuen. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) an.

Sollten Sie nicht vor Ort dabei sein können, steht Ihnen ein Livestream auf der Website der Bundesärztekammer zur Verfügung.

Kostenfreie Pressebilder von der Veranstaltung können Sie hier herunterladen.

