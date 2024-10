Bundesärztekammer

Pressekonferenz: 6. Deutscher Kongress für Patientensicherheit bei medikamentöser Therapie

24. Oktober 2024 I Langenbeck-Virchow-Haus I Berlin

Berlin (ots)

Presse-Einladung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ärztinnen und Ärzte kennen die möglichen Fehlerquellen in der Arzneimitteltherapie und bemühen sich tagtäglich um bestmögliche Patientensicherheit. Trotzdem geschehen immer noch Medikationsfehler, die nicht nur Leid für Patientinnen und Patienten bedeuten, sondern auch das Gesundheitssystem belasten. Wie kann man aus solchen Fehlern lernen? Wie kann die interprofessionelle Zusammenarbeit dazu beitragen, die Therapiesicherheit zu verbessern? Was können wir von anderen Ländern lernen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich der 6. Deutsche Kongress für Patientensicherheit bei medikamentöser Therapie.

Gern würden wir mit Ihnen über diese und weitere Themen rund um die Arzneimitteltherapiesicherheit ins Gespräch kommen und laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz

am: Donnerstag, 24. Oktober 2024

um: 12:45 Uhr

Ort: Langenbeck-Virchow-Haus

Luisenstraße 58/59

10117 Berlin

Ihre Gesprächspartner werden sein:

Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Kongresspräsident und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft (AkdÄ)

Prof. Dr. Petra Thürmann, Kongresspräsidentin und Leiterin der Koordinierungsgruppe AMTS bei der AkdÄ

Thomas Müller, Leiter der Abteilung "Arzneimittel, Medizinprodukte, Biotechnologie" im Bundesministerium für Gesundheit

Über Ihre Teilnahme am Kongress und an der Pressekonferenz würden wir uns freuen. Bitte melden Sie sich per E-Mail an presse@baek.de an.

Nähere Informationen zum Ablauf des Kongresses können Sie dem Programm unter www.patientensicherheit2024.de entnehmen.

Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell