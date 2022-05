Bundesärztekammer

126. Deutscher Ärztetag

Für eine Woche wird Gesundheitspolitik in Bremen gemacht

Berlin (ots)

Berlin, 10.05.2022 - Am 24. Mai 2022 beginnt der 126. Deutsche Ärztetag in Bremen. Vier Tage lang versammeln sich 250 ärztliche Abgeordnete aus ganz Deutschland in der Hansestadt, um gesundheitspolitische Impulse zu setzen und wichtige berufspolitische Themen zu beraten. Eröffnet wird der Deutsche Ärztetag im großen Saal des Bremer Konzerthauses "Die Glocke", unter anderem im Beisein von Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach und von Claudia Bernhard, Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz der Freien Hansestadt Bremen.

Das Treffen des Ärzteparlamentes fällt in politisch besonders herausfordernde Zeiten. Die Corona-Pandemie geht in ihr drittes Jahr. Hinzu kommen die humanitären Folgen des Ukraine-Krieges, die jetzt bewältigt werden müssen.

Trotz dieser enormen Herausforderungen darf der strukturelle Reformbedarf in fast allen Bereichen unseres Gesundheitswesens nicht aus dem Blick geraten. Die Abgeordneten des Deutschen Ärztetags werden die gesundheitspolitische Generalaussprache dazu nutzen, die Bundesregierung auf die zentralen Reformbaustellen hinzuweisen. Dazu zählen die dringend notwendigen Reformen im Bereich der Krankenhausplanung und -vergütung, die Neuorganisation der Notfallversorgung, Strukturreformen im Öffentlichen Gesundheitsdienst, effektive Maßnahmen gegen die zunehmende Kommerzialisierung des Gesundheitswesens sowie der weitere Ausbau der Digitalisierung des Gesundheitswesens und hier insbesondere Investitionen von Bund und Ländern für die digitale Ausstattung der Arztpraxen in Deutschland.

Unter dem Titel "Ärztlicher Versorgungsbedarf in einer Gesellschaft des langen Lebens" wird das Ärzteparlament Möglichkeiten und Wege diskutieren, wie die Rahmenbedingungen der ärztlichen Tätigkeit verbessert und damit auch die ärztliche Nachwuchsförderung unterstützt werden kann. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat drastisch vor Augen geführt, dass eine ausreichende Personalausstattung im Gesundheitswesen kein Luxus ist, sondern essenziell für das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft.

In einem weiteren Schwerpunktthema wird sich der 126. Deutsche Ärztetag gemeinsam mit hochkarätigen externen Referenten damit befassen, wie sich die Corona-Pandemie körperlich und seelisch auf Kinder und Jugendliche auswirkt und wie negative psychosoziale Folgen der Corona-Schutzmaßnahmen für Heranwachsende eingedämmt werden können.

Akkreditierung zum 126. Deutschen Ärztetag 24. bis 27. Mai 2022

Für Ihre Teilnahme vor Ort melden Sie sich bitte unter dem folgenden Link an: https://baek.de/anmeldung-pressevertreter

Die Zugangsdaten zum Online-Pressezentrum erhalten Sie hier: www.baek.de/presse/anmeldung-online-pressezentrum

Technischer Hinweis für den 126. Deutschen Ärztetag in Bremen

Eröffnung, Dienstag, 2. Mai 2022 von 10:00 - 12:00 Uhr

Großer Saal im Bremer Konzerthaus "Die Glocke" Domsheide 4, 28195 Bremen

Splitter für die Tonabnahme sind im Saal vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass es keine Stromversorgung an den Presseplätzen im Saal gibt.

Plenarsitzungen 24. bis 27. Mai 2022

ÖVB-Arena Bremen Findorffstraße 101, 28215 Bremen

Dienstag, 24. Mai 2022: 14 bis 18 Uhr

Mittwoch, 25. Mai 2022: 09 bis 12:30 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Donnerstag, 26. Mai 2022: 09 bis 12 Uhr und 13:30 bis 18 Uhr

Freitag, 27. Mai 2022: 09 bis ca. 16 Uhr

Pressezentrum Saal 1, Ebene 1

Pressekonferenzen (auch als Online-Stream) Saal 2, Ebene 1

Mittwoch, 25. Mai 2022, ca. 12.30 Uhr

Donnerstag, 26. Mai 2022, ca. 12.30 Uhr

Die ÖVB-Arena Bremen verfügt über WLAN. Splitter für die Tonabnahme sind vorhanden.

Hinweis für Hörfunkjournalisten und Fernsehteams:

Bitte teilen Sie uns frühzeitig Sonderwünsche bzgl. Interviews und Technikausstattung (Anschlüsse etc.) mit (per Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 4004 56 700).

Sollten Sie während des Ärztetages einen Ü-Wagen stellen wollen, dürfen wir Sie bitten, direkt mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir werden dann gern über unsere Ansprechpartner vor Ort die notwendigen Kontakte vermitteln. E-Mail: presse@baek.de; Tel.: 030 / 4004 56 700.

Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell