UP-DATE: Schwerpunkt: Frankfurter Buchmesse 2026 / Tschechien gestern und heute / Auf arte.tv und ARTE

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UP-DATE: Schwerpunkt: Frankfurter Buchmesse 2026

Tschechien gestern und heute

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Straßburg 26/08/2026 (ots)

ARTE begleitet die Frankfurter Buchmesse mit einem Programm zum Gastland Tschechien: Die Koproduktion " Gerta und die Welt am Abgrund" erzählt die Geschichte von Gerta Schnirch und ein tabuisiertes Kapitel deutsch-tschechischer Geschichte. " Babylon Prag" zeigt die 1920er und 1930er Jahre, " Tracks East" fragt nach der Widerstandsfähigkeit der tschechischen Demokratie. Dazu Porträts von Franz Kafka und Milan Kundera sowie "Queens of Crime" mit Fred Vargas und Charlotte Link.

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Gerta und die Welt am Abgrund (zweiteilig)

" Online verfügbar ab 02.10. auf arte.tv | am 09.10. ab 20.15 Uhr auf ARTE

(1/2) | " 20.15 Uhr

Brünn, 1944: Die junge Gerta wächst als Tochter einer Tschechin und eines Deutschen zwischen zwei Identitäten auf. Als der Krieg endet, wird sie trotz ihrer Unschuld zur Zielscheibe von Hass und Vergeltung. Tomás Masín hat mit "Gerta und die Welt am Abgrund" ein eindringliches Historiendrama über Schuld, Herkunft und eine lebenslange Odyssee vorgelegt.

(2/2) | " 21.40 Uhr

Nach Ende des Krieges wird die Deutsch-Tschechin Gerta aus ihrer Heimat Brünn vertrieben. Mit ihrer kleinen Tochter kämpft sie ums Überleben. Jahrzehnte später als alte Frau holen sie die Traumata der Vergangenheit wieder ein. Im zweiten Teil erzählt Regisseur Tomás Masín von der Vertreibung der deutsch-tschechischen Bevölkerung und dem schwierigen Weg zu Versöhnung.

Babylon Prag - Die wilden 20er Jahre

" Online verfügbar ab 08.10. auf arte.tv | um 20.15 Uhr auf ARTE

In den 1920er Jahren zieht die Moldau-Metropole Prag mit New York, Paris und Berlin gleich: Nach der Gründung der ersten Tschechoslowakischen Republik 1918 blühen in der Hauptstadt Kunst und Kultur auf, das Nachtleben pulsiert. Doch unter der glitzernden Oberfläche dieses Aufbruchs in eine neue, moderne Zeit schwelen Konflikte, die auch zur Gewalt führen: Babylon Prag.

Babylon Prag - Ein Sturm zieht auf

" Online verfügbar ab 08.10. auf arte.tv | um 20.55 Uhr auf ARTE

Die Weltwirtschaftskrise heizt die latenten Konflikte zwischen der tschechischen Mehrheit, der deutschen und der jüdischen Minderheit weiter an. Mahnende Rufe progressiver Künstler, die Einheit aller Staatsbürger der Tschechoslowakei stets im Auge zu behalten, verhallen ungehört. Auch die Regierung vermag es nicht, die Bürger dieses Staates zu einen.

Tracks East - Tschechien

" Online verfügbar ab 27.09. auf arte.tv | am 03.10 um 19.40 Uhr auf ARTE

Tschechien erlebt einen politischen Umbruch: Es droht die Einschränkung der Medienfreiheit und die Ausweitung staatlichen Einflusses. "Tracks East" begleitet den Künstler Jakub Jansa und die Musikerin Amelie Siba, die mit ihrer Kunst auf gesellschaftliche Spannungen reagieren - und fragt, wie widerstandsfähig die tschechische Demokratie ist.

Queens of Crime - Charlotte Link, Meisterin des Thrills

" Online verfügbar ab 28.08. auf arte.tv | 23.15 Uhr auf ARTE

Das Böse mit dem Schreiben bannen: Charlotte Link gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Krimi-Autorinnen in Deutschland. Wie schafft sie es, mit ihren psychologischen Thrillern ein Millionenpublikum zu begeistern? Ihre Ermittlerinnen und Helden kommen aus dem Alltag und sind damit Vorbilder für viele Menschen. Wie findet Charlotte Link ihre Motive und Figuren?

Queens of Crime - Die wunderbare Welt der Fred Vargas

" Online verfügbar ab 04.09. auf arte.tv | 22.40 Uhr auf ARTE

Uralte Legenden, mysteriöse Morde und ein einzigartiger Humor: Die international gefeierte Autorin Fred Vargas ist Teil der Reihe "Queens of Crime". Exklusive Archivaufnahmen zeigen die scheue Bestsellerautorin wie nie zuvor - und ihre unvergesslichen Ermittler wie Kommissar Adamsberg. In den Verfilmungen spielen Stars wie Tobias Moretti, Jeanne Moreau und Charlotte Rampling.

Außerdem auf arte.tv

Kennen Sie Kafka?

" Online verfügbar bis zum 23.05.2029 auf arte.tv

Franz Kafka, dessen Erzählungen und Romane größtenteils posthum und gegen seinen Willen veröffentlicht wurden, hat Weltliteratur geschrieben. Diese Dokumentation wirft einen neuen Blick auf Werk und Mensch und nimmt den hartnäckigen Kafka-Kult um den angeblich lebensfremden, introvertierten und humorlosen Schriftsteller genauer unter die Lupe.

Milan Kundera - Die Ironie des Seins

" Online verfügbar ab 10.10.2026 bis 09.01.2027 auf arte.tv

Milan Kundera wurde mehrfach für den Nobelpreis nominiert. Und trotzdem weiß man nur wenig über den Menschen hinter dem Schriftsteller. Geboren in der Tschechoslowakei, wanderte er in den 70er Jahren nach Frankreich aus und verfasste dort mehrere Romane in französischer Sprache. In seinen Werken kritisierte er zusehends die Auswüchse der westlichen Gesellschaften. Kundera verstarb im Alter von 94 Jahren.

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