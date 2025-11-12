Themenabend: Brandherd Nahost | ab 25. November auf arte.tv und am Di, 2. Dezember auf ARTE

ARTE G.E.I.E.

Themenabend: Brandherd Nahost

Ab 25. November online auf arte.tv und am Dienstag, 2. Dezember ab 20.15 auf ARTE

In Gaza riskieren Journalistinnen und Journalisten der französischen Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) ihr Leben, um die Realität des Krieges zu dokumentieren. Dabei müssen sie gegen den Vorwurf der Nähe zur Hamas oder dem der Spionage für Israel wehren.In Syrien offenbaren Folteropfer und ehemalige Handlanger die Grausamkeit des früheren Diktators Baschar al-Assad. Ein Jahr nach seinem Sturz kämpft das Land mit Gewalt, Sanktionen und ethnischen Spannungen. Zwei Regionen, eine Frage: Wie geht es weiter?

Der Themenabend im Überblick:

Inside Gaza

Dokumentarfilm von Hélène Lam Trong/ ARTE France, FACTSTORY DOC/ Frankreich 2025, 72 Min./ Erstausstrahlung

Der Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und den darauffolgenden israelischen Vergeltungsschlägen hatten internationale Medien keinen Zugang zum Gazastreifen. Die AFP-Journalistinnen und -Journalisten, die ständig vor Ort stationiert waren, gehörten zu den letzten unabhängigen Zeuginnen und Zeugen in dem abgeschotteten Gebiet.

Syriens Folterkerker

Dokumention von Sasha Joelle Achilli und Sara Obeidat/ ARTE France, BBC Studios France/ Großbritannien 2024, 53 Min./ Erstausstrahlung

Nur wenige Monate nach dem Sturz des syrischen Regimes enthüllt diese erschütternde Dokumentation das System der Masseninhaftierungen und Folterungen unter Diktator Baschar al-Assad. Sie zeigt die brutale Vorgehensweise gegen Oppositionelle: Folterungen, menschenunwürdige Haftbedingungen und mehr als 128.000 spurlos verschwundene Männer, Frauen und Kinder seit dem Arabischen Frühling.

Syrien nach Assad - Kampf um die Zukunft

Dokumentation von Kristin Becker und Matthias Ebert/ SWR, ARTE, SWR Produktion/ Deutschland 2025, 52 Min./ Erstausstrahlung

Knapp ein Jahr nach dem Sturz Bashar al-Assads befindet sich Syrien in einer schwierigen Übergangsphase. Minderheiten fürchten um ihre Rechte und ihre Sicherheit. Zugleich entdecken Syrer, die aus dem Ausland zurückkehren, ihr Land wieder - und setzen auf einen Neuanfang. Die Dokumentation begleitet Menschen, die inmitten der Ruinen ihrer Heimat um das tägliche Überleben kämpfen.

Tracks East - Gaza, zwischen Hashtags und Hoffnung

Magazin/ ZDF/ARTE, Kobalt Productions/ Deutschland 2025, 30 Min./ Erstausstrahlung

Hält Donald Trumps Friedensplan? Und was passiert jetzt in Gaza? Für "Tracks East" halten Menschen vor Ort ihre Eindrücke in dieser brüchigen Übergangsphase fest. Jetzt wagen viele zum ersten Mal seit Langem, an die Zukunft zu denken: Wie kann es weiter gehen?

