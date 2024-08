ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps 2. Augusthälfte: Lucerne Festival & Salzburger Festspiele | Sühne | Mit offenen Daten: Gorilla-Babies zu verkaufen

Die ARTE-Streamingtipps der 2. Augusthälfte 2024:

MUSIK | Der Festivalsommer auf ARTE Concert

Lucerne Festival & Salzburger Festspiele 2024

Konzerte - Ab 19. August auf arte.tv

Sehnsucht nach Sommer und klassischer Musik? Für alle Klassik-Fans gibt es im August noch zwei der renommiertesten Festivals auf ARTE Concert zu streamen: Das Lucerne Festival eröffnet mit Gustav Mahlers Symphonie Nr. 7 mit Riccardo Chailly am Dirigentenpult (online ab 19. August). Anschließend setzt das Lucerne Festival Orchestra mit Riccardo Chailly & Alexander Malofeev seine Rachmaninow-Reise im Livestream am 20. August fort. Bei den Salzburger Festspielen begeistert Strauss mit Asmik Grigorian und Gustavo Dudamel (live zeitversetzt am 25. August) sowie Mahlers 6. Symphonie unter der Leitung von Sir Simon Rattle im Livestream am 31. August.

Summer Breeze Open Air

Konzerte - Vom 14. -17. August im Livestream auf arte.tv

Drei Monate ist der bunte ARTE-Bus im Rahmen der ARTE Summer Tour quer durch ganz Deutschland gereist und nähert sich Ende August nun seinen zwei letzten Stopps: Dem Summer Breeze Open Air und dem gamescom cityfestival. Beim Summer Breeze Festival können alle Metalfans mit nationalen und internationalen Größen der Szene feiern. ARTE Concert ist wieder mit dabei und streamt u.a. Lord Of The Lost, Enslaved, Jinjer, Architects, Delain und Lordi!

Beim gamescom cityfestival in Köln greifen greifen alle Besucherinnen und Besucher gemeinsam zum Mikro: Am 24. August darf beim ARTE Mitsing-Karaoke zu internationalem und deutschsprachigem Pop & Rock und einigen Ikonen der 80er zusammen geträllert werden.

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Filmreihe Louis Malle

Spielfilme - Ab sofort auf arte.tv

Der französische Filmregisseur Louis Malle gehörte zu den wichtigsten Vertretern der Nouvelle Vague und galt als der "Macher", der die filmische Praxis stets der Theorie vorzog. ARTE stellt die beiden Web Only Highlights "Fahrstuhl zum Schafott" und "Der Dieb von Paris" ab sofort zur Verfügung und strahlt heute, am 12. August um 20.15 Uhr dem Film "Lacombe Lucien: Der Spitzel" im TV aus. Es folgen viele weitere Meisterwerken des Regisseurs ab dem 16. September, darunter u.a. "Auf Wiedersehen, Kinder", "Herzflimmern" und "Die Liebenden".

Sühne

Web Only, Serie - Ab 23. August online auf arte.tv, OmU

Ein Dorf in Japan - vier kleine Mädchen werden Zeuginnen am Mord ihrer Freundin und Klassenkameradin Emili (Hazuki Kimura). Traumatisiert ist keines der Kinder in der Lage, sich an das Gesicht des Mörders zu erinnern. Emilis Mutter (Kyoko Koizumi) kann diese Ungewissheit nicht akzeptieren. 15 Jahre später werden die vier Zeuginnen von dem unaufgeklärten Mord heimgesucht ... "Sühne" (Originalitel: Shokuzai) basiert auf einem Roman von Kanae Minato. Regie führte Kiyoshi Kurosawa - einer der Regisseure, die das japanische Kino nachhaltig geprägt und erneuert haben.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

White Power: Europas Rechtsextreme

Online First, Dokumentarfilm - Ab dem 27. August auf arte.tv

Im Zuge rechtspopulistischer Wahlerfolge in Europa organisieren sich gewaltbereite Rechtsextremisten weltweit unter dem Banner von "White Power". Der Dokumentarfilm führt durch drei Länder - Deutschland, Frankreich und Belgien - und konzentriert sich auf den Kampfbegriff des "großen Austauschs", den sich alle rechtsextremen Parteien und Gruppierungen auf die Fahnen geschrieben haben. Für sie gibt es nur eine Lösung: die umfassende und endgültige Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund.

Mit offenen DatenGorilla-Babies zu verkaufen: Der illegale Tierhandel boomt

Web Only, Reportage - Ab 28. August auf arte.tv und YouTube

Auf Social Media boomt der illegale Tierhandel mit Gorilla-Babies. Laut Umweltprogramm der Vereinten Nationen sterben pro Jahr über 400 Gorillas in Folge des illegalen Handels. Die bereits bedrohte Tierart droht weiter auszusterben. Wer sind die Händler und wie ist der Handel von Zentralafrika bis an das andere Ende der Welt organisiert?

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Matrix Generation

Online First, Dokumentation - Ab 21. August auf arte.tv

Die Matrix-Filme stehen für die Zwischengeneration, die zwar ohne Internet aufgewachsen ist, aber stark mit der digitalen Welt verbunden ist. Die Kultsaga aus der Feder der Wachowski-Schwestern nimmt die Konflikte des heutigen Digitalzeitalters vorweg und thematisiert unser gespaltenes Verhältnis zur Realität. Zwei Jahrzehnte nach dem ersten Film hat die damalige Fiktion die Realität eingeholt. Wie Trinity und Neo stecken auch wir bis zum Hals in der Matrix!

