ARTE G.E.I.E.

"TXL Berlin Recordings": ARTE Concert verwandelt stillgelegten Flughafen Berlin-Tegel gemeinsam mit 36 internationalen DJs in einmalige Club-Location

5 weitere Medieninhalte

Strasbourg (ots)

ARTE Concert verneigt sich vor dem Flughafen Berlin-Tegel (TXL) als Symbolort des Berliner Club-Tourismus und erweckt das stillgelegte Gelände für ein einmaliges elektronisches Musikerlebnis wieder zum Leben: Das neue Format "TXL Berlin Recordings" versammelt ab dem 2. Mai 2023 immer dienstags und jeden zweiten Donnerstag ab 19.00 Uhr auf arte.tv/txl und auf YouTube 36 DJs - internationale Größen wie auch Newcomer - die in insgesamt zwölf Streams das ehemalige Flughafengelände vorübergehend in eine pulsierende Clublandschaft verwandeln. Berlin Style.

Berlin ist Nabel der elektronischen Musik, ein Sehnsuchtsort, der Wochenende für Wochenende Tausende Clubtourist*innen anzieht. Eines der wichtigsten Drehkreuze, um Anhänger*innen der Clubszene in die Stadt zu bringen, war über mehrere Jahrzehnte der Flughafen Berlin-Tegel. Am 8. November 2020 wurde dort der Flugbetrieb eingestellt. Seither befindet sich das Gelände in einem Transformationsprozess: Auf dem 500 Hektar großen Areal nimmt eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas Form an. ARTE Concert nutzt diese Übergangsphase und kehrt nach Tegel zurück, um die Cargohalle und den ehemaligen Lufthansa-Hangar für zwölf Streams in eine pulsierende, multisensorische Clublandschaft zu verwandeln. So wird das ehemalige Flughafengelände nie wieder zu sehen sein.

Neben international bekannten DJ-Größen wie Ben Klock, Patrick Mason, Rebekah und Elli Acula umfasst das Line-Up auch aufstrebende Newcomer*innen wie Daria Kolosova, MCR-T und Nathalie Seres. Den Auftakt machen am 2. Mai 2023 Rødhåd, Dasha Rush und MARRØN.

Produziert wurden die insgesamt zwölf dreistündigen Streams im März 2023. Für das Stage Design zeichnen Lars Murasch (Licht) und Michael Titze (Visual Artist) verantwortlich. Neben den Aufzeichnungen im Inneren setzen Drohnenaufnahmen zur blauen Stunde die Hexagon-Architektur des Flughafens spektakulär von außen in Szene.

"TXL Berlin Recordings" ist eine Produktion von SUOL Music im Auftrag des RBB in Zusammenarbeit mit ARTE.

Das Line-Up im Überblick:

Di., 2. Mai 2023: Rødhåd, Dasha Rush, MARRØN

Di., 9. Mai 2023: Patrick Mason, Estella Boersma, Cera Khin

Do., 11. Mai 2023: Danilo Plessow aka MCDE, NAOMI, Monty Luke

Di., 16. Mai 2023: Clara Cuvé, MCR-T, Luz1e

Di., 23. Mai 2023 : Ben Klock, Fadi Mohem, Nathalie Seres

Do., 25. Mai 2023: Rebekah, Daria Kolosova, Marcel Fengler

Di., 30. Mai 2023: Shed, Josey Rebelle, Sven von Thülen

Di., 6. Juni 2023: Elli Acula, Lovefoxy, The AM

Do., 8. Juni 2023: Cinthie, Ash Lauryn, Mike Starr

Di., 13. Juni 2023: Dr Rubinstein, Freddy K, Tijana T

Di., 20. Juni 2023: Cormac, Gabrielle Kwarteng, CYRK

Do., 22. Juni 2023: DJ Stingray, Sarah Farina, Born in Flamez

Der Drehort "Berlin TXL"

Berlin-Tegel war bis 2020 der wichtigste Berliner Verkehrsflughafen mit zuletzt über 20 Millionen Fluggästen pro Jahr. Nach der Stillegung entwickelt die Tegel Projekt GmbH im Auftrag des Landes Berlin die Flächen des ehemaligen Flughafens zu einem Modellprojekt für die Stadt der Zukunft. Berlin TXL ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Auf dem 500 Hektar großen Areal entstehen unter anderem ein Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien - die Urban Tech Republic - sowie ein nachhaltiges und smartes Wohnviertel für mehr als 10.000 Menschen - das Schumacher Quartier.

"TXL Berlin Recordings"

12-teilige Konzert-Reihe

Fernsehregie: Mo Kanaan

RBB/ARTE, SUOL Music, Deutschland 2023

Ab Dienstag, 2. Mai 2023, 19.00 Uhr immer dienstags und jeden zweiten Donnerstag auf arte.tv/txl und auf dem YouTube-Kanal von ARTE Concert.

;> ;> Weitere Infos

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell