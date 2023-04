ARTE live beim Mahler Festival aus dem Gewandhaus Leipzig

ARTE G.E.I.E.

Die sinfonischen Werke Gustav Mahlers stehen vom 11.-29. Mai 2023 im Mittelpunkt des "Mahler Festivals 2023", denn in Leipzig wurde Mahler zu dem, den wir heute kennen: zum Komponisten faszinierender Sinfonien. ARTE Concert ist live vor Ort und überträgt fünf seiner Werke im Netz auf arte.tv/mahler.

Bereits 2011 lud das Leipziger Gewandhausorchester anlässlich Mahlers 100. Todestages einige der größten Orchester und Dirigenten nach Leipzig ein, um zusammen mit ihnen alle Mahler-Sinfonien zu spielen. 2021 sollte ein neues Mahler-Festival aufgelegt werden, doch die Covid-Pandemie verhinderte dies. Nun, zwei Jahre später, ist es soweit: das gesamte Orchesterwerk von Gustav Mahler steht auf dem Programm - interpretiert von zehn großen Klangkörpern, u. a. aus Budapest, München, Prag, Dresden, Birmingham und Leipzig. ARTE Concert überträgt vier der sinfonischen Werke und bietet so die Möglichkeit, in den musikalischen Kosmos Gustav Mahlers einzutauchen.

Den Auftakt macht am 19. Mai um 20 Uhr die Live-Übertragungder 4. Sinfonie, kombiniert mit Mahlers "Lied von der Erde". Es spielen die Münchner Philharmoniker unterTugan Sokhiev. Mahlers 2. Sinfonie, die sogenannte "Auferstehungssinfonie", interpretert das Gewandhausorchester gemeinsammit Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons am 21. Mai. ARTE zeigt das Werk um 16.50 Uhr sowohl im Netz als auch im TV. Am 22. Mai folgt ab 20 Uhr live das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Daniel Harding mit der 7. Sinfonie. Den Abschluss des Mahler Festivals auf ARTE Concert macht am 23. Mai um 20 Uhr die Live-Übertragung der 9. Sinfonie. Es spielt das Budapest Symphony Orchestra unter Iván Fischer.

Alle ARTE-Aufzeichnungen vom Mahler Festival bleiben im Anschluss mehrere Wochen europaweit im Replay auf arte.tv/mahlerverfügbar.

Das Mahler Festival auf ARTE Concert im Überblick:

Freitag, 19. Mai, 20 Uhr, Livestream

Sinfonie Nr. 4 / Das Lied von der Erde

BR/ARTE, Accentus Music, Deutschland 2023, 135 Min.

Musikalische Leitung: Tugan Sokhiev

Orchester: Münchner Philharmoniker

SolistInnen: Christiane Karg (Sopran), Ekaterina Gubanova (Alt), Andreas Schlager (Tenor)

Sonntag, 21. Mai, 16.50 Uhr, live zeitversetzt auf ARTE Concert und im TV

Sinfonie Nr. 2 "Auferstehungssinfonie"

MDR/ARTE, Accentus Music, Dutschland 2023, 95 Min.

Musikalische Leitung: Andris Nelsons

Orchester: Gewandhausorchester Leipzig

Chor: MDR-Rundfunkchor SolistInnen: Ying Fan (Sopran), Gerhild Romberger (Mezzosopran)

Montag, 22. Mai, 20 Uhr, Livestream

Sinfonie Nr. 7

MDR/ARTE, Accentus Music, Dutschland 2023, 80 Min.

Musikalische Leitung: Daniel Harding

Orchester: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Dienstag, 23. Mai, 20 Uhr, Livestream

Sinfonie Nr. 9

MDR/ARTE, Accentus Music, Dutschland 2023, 85 Min.

Musikalische Leitung: Iván Fischer

Orchester: Budapest Festival Orchestra

