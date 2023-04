ARTE G.E.I.E.

Putins Russland: Welche Chancen hat die Opposition? Journalistin Masha Borzunova und Schauspieler Jean-Michel Scherbak forschen für "Tracks East" nach - ab Dienstag, 25. April auf arte.tv

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Strasbourg (ots)

Welche Chancen hat die Opposition in Russland angesichts der Härte, mit der das Regime gegen Kritiker und Kritikerinnen vorgeht, die Hoffnung auf ein anderes, ein freies Russland haben? Darauf blickt "Tracks East" in einer neuen Ausgabe gemeinsam mit der Exiljournalistin Masha Borzunova und dem russischen Schauspieler Jean-Michel Scherbak ab Dienstag, 25. April 2023 online auf arte.tv und am Freitag, 28. April 2023, um 23.25 Uhr im TV.

Gemeinsam führen sie als russisches Host-Team durch die Sendung, geben Einblicke in ihre eigene Gefühlswelt angesichts der massiven Repressionen. "Alles ist kaputt", stellt Borzunova fest. In Russland war sie eines der Gesichter des freien Senders Doschd (jetzt TV Rain), ging nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ins Exil. Regelmäßig klärt sie von dort aus über die russische Propaganda auf, etwa im ARTE-Format "Fake News". Jean-Michel Scherbak überwarf sich durch seine Kritik am russischen Angriffskrieg mit seiner eigenen Mutter - inzwischen teilt er auf seinen Kanälen Erfahrungsberichte ukrainischer Menschen, ihren Blick auf Russland und geht offen mit seiner eigenen Homosexualität um.

In Russland selbst wird Widerstand schwerer und immer gefährlicher. Dies zeigt das Beispiel der Moskauer Künstlerin Sasha Skochilenko. Als die Teilnahme an Demonstrationen zu einem immer größeren Wagnis und im Nu durch Sicherheitskräfte unterbunden wird, entscheidet sie sich im Supermarkt auf Preisschildern über den Krieg zu informieren. Doch sie wird verraten und zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ihre Lebensgefährtin Sonya berichtet bei "Tracks East" über ihre Geschichte.

Neben Sasha Skochilenko leisten viele weitere Menschen Widerstand, selbst unter größten Gefahren. Da wären die Begründer des "Unsterblichen Regiments", das zum Gedenken an Kriegsopfer begonnen und von Wladimir Putin inzwischen als Propaganda-Veranstaltung für Krieg vereinnahmt wurde. Sie sagen: "Es gibt nichts, was diese Regierung tut, das uns stolz machen könnte." Die russische Indie Band SPB4, die jedes Konzert mit einem Anti-Kriegs-Aufruf beginnt. Oder Marfa Smirnova, die wohl einzige russische Journalistin, die noch aus der Ukraine berichtet und deshalb inzwischen Russland ebenfalls verlassen musste.

Jede Woche greift "Tracks East" brisante Themen auf, die das Leben junger Menschen bestimmen und vehement verändern und macht so Weltgeschehen konkret, greifbar, schockiert, berührt und bewegt. Immer dienstags in der ARTE Mediathek, im TV auf Instagram, TikTok und YouTube.

"Tracks East" ist eine ZDF/ARTE-Produktion in Kooperation mit Kobalt Productions.

Tracks East: Putins Russland: Welche Chancen hat die Opposition?

Ab Dienstag, 25. April 2023, auf arte.tv

Am Freitag, 28. April 2023 um 23.25 Uhr im TV

>> Zur Vorabansicht

Alle Ausgaben von "Tracks East" online auf arte.tv/trackseast

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell