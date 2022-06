In Gedenken an Jean-Louis Trintignant: ARTE-Programmänderung Mittwoch 22/06/2022 Le Train - Nur ein Hauch von Glück

Strasbourg (ots) - Metal- und Hard-Rock-Fans aufgepasst, es wird heiß! Nachdem das französische Festival für Metalrock, Hardcore und Co. pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden konnte, bietet das Hellfest in diesem Jahr an zwei langen Wochenenden, vom 17. bis 19. Juni sowie vom 24. bis 26. Juni,ein Line-Up der Superlative. ARTE Concert streamt live über 60 Konzerte an beiden Festivalwochenenden. ...

