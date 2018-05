Personalie bei ARTE

Strasbourg (ots) - Anne Durupty, Generaldirektorin von ARTE France sowie Vizepräsidentin des Vorstands von ARTE GEIE, teilte heute mit, aus familiären Gründen ihre Funktionen zum Ende des Jahres niederlegen zu wollen.

Frau Durupty (64) hatte am 1. Januar 2016 nach dem ARTE-Turnusprinzip zwischen Franzosen und Deutschen die Nachfolge von Dr. Gottfried Langenstein als Vizepräsidentin von ARTE GEIE in Straßburg für eine fünfjährige Amtsperiode angetreten. Gleichzeitig wurde sie vom Aufsichtsrat von ARTE France in ihrer Funktion als Generaldirektorin von ARTE France für fünf Jahre wiedergewählt.

Über ihre Nachfolge bei ARTE GEIE wird zu gegebener Zeit entschieden werden.

Pressekontakt:

Claude-Anne Savin / claude.savin@arte.tv / Tel: +33 3 88 14 24 98 /

@ARTEpresse

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell