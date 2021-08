Mayr-Melnhof Karton AG

EANS-News: Mayr-Melnhof Karton AG

Akquisition von Kotkamills erfolgreich abgeschlossen

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- MM stärkt Position in Frischfaserkarton und innovativen Barrierekartonlösungen für Plastikersatz kein Stichwort Wien - Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat den im Dezember 2020 vereinbarten Erwerb von Kotkamills, Finnland, nach Zustimmung aller relevanten Wettbewerbsbehörden abgeschlossen. Durch die Akquisition stärkt MM die Position am Frischfaserkartonmarkt (FBB) mit einem attraktiven Angebot an Barrierekartonlösungen, die PE (Polyethylen)-beschichteten Karton ersetzen können. Außerdem steigt MM in den wachsenden Markt für Karton für Papierbecher (Cupstock) ein. Die Akquisition ergänzt die etablierte Marktposition von MM in Recyclingkarton. Darüber hinaus diversifiziert MM das Produktangebot mit Saturating Kraft Paper/Imprägnierpapier, in dem Kotkamills zu den weltweit führenden Produzenten zählt. "MM Kotkamills wird eine starke und dynamische Rolle innerhalb von MM als Innovator bei Karton für moderne Papierbecher einnehmen, dessen Beschichtung auf Wasser-Dispersionsbasis bereits on-line in der Kartonmaschine erfolgt. Unser mittelfristiges Ziel ist es, das Verkaufsvolumen an die Kapazität von rund 400.000 t Karton pro Jahr heranzuführen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen," kommentiert Peter Oswald, CEO der MM Gruppe. MM Kotkamills betreibt die modernste Frischfaserkartonmaschine in Europa (Baujahr 2016) sowie eine Maschine für Saturating Kraft Paper/Imprägnierpapier mit einer Kapazität von 170.000 t und ein Sägewerk. Das Werk beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 380 Mio. EUR. MM ist Europas größter Hersteller von Karton und Faltschachteln mit Fokus auf nachhaltige und innovative, faserbasierte Verpackungslösungen. In 2020 erwirtschaftete MM Umsatzerlöse von rund 2,5 Mrd. EUR und beschäftigte rund 10.000 Mitarbeiter. Rückfragehinweis: Rückfragen richten Sie bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck Investor Relations Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6, A-1040 Wien Tel.: (+43/1) 50136 – 91180 e-mail: investor.relations@mm-karton.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 A-1040 Wien Telefon: +43 1 50 136 FAX: Email: investor.relations@mm-karton.at WWW: www.mayr-melnhof.com ISIN: AT0000938204 Indizes: ATX, ATX PRIME Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Mayr-Melnhof Karton AG, übermittelt durch news aktuell