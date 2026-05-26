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"Wunderbar - Seltsam - Deutsch": Die berührende Geschichte eines vietnamesischen Flüchtlingskindes, das in Deutschland eine neue Heimat gefunden hat

Frankfurt (ots)

"Wunderbar - Seltsam - Deutsch", Die humorvolle Autobiografie eines vietnamesischen Flüchtlingskindes, das zu einer deutschen Frau herangereift ist, Thi Thai Hang Dripke, 280 Seiten, ISBN 978-3-98674-191-4, Diplomatic Council Publishing

Mit "Wunderbar - Seltsam - Deutsch" legt Diplomatic Council Publishing ein ebenso persönliches wie gesellschaftlich relevantes Buch vor. Die Autorin Thi Thai Hang Dripke erzählt darin ihre Geschichte als vietnamesisches Flüchtlingskind, das in Deutschland ein neues Leben beginnt - und dieses Land mit einem zugleich liebevollen wie analytischen Blick neu entdeckt.

Im Zentrum des Buches steht eine außergewöhnliche Biografie: die Flucht aus Vietnam als Kind, die dramatische Rettung auf hoher See, die ersten Jahre in deutschen Aufnahmelagern - und schließlich der lange, oft widersprüchliche Weg der Integration. Es ist eine Geschichte, die von existenziellen Erfahrungen geprägt ist und zugleich von leisen, alltäglichen Momenten erzählt, in denen sich Zugehörigkeit entwickelt.

Was dieses Buch besonders macht, ist die Verbindung aus autobiografischer Tiefe und präziser Beobachtung. Thi Thai Hang Dripke beschreibt nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern nutzt sie als Linse, um Deutschland zu erklären - ein Land, das sie als geprägt von Ordnung, Verlässlichkeit und gleichzeitig überraschender Absurdität erlebt. Die Perspektive ist dabei einzigartig: die einer Frau, die über 45 Jahre zwischen zwei Kulturen lebt und beide Welten kennt, und in Deutschland ihre Heimat gefunden hat, ohne ihr Herkunftsland zu verleugnen.

Die ersten Kapitel führen eindringlich zurück in eine Zeit von Krieg, Flucht und Unsicherheit. Die Schilderungen der Überfahrt über das Meer, der Bedrohung durch Piraten und der Ankunft im Flüchtlingslager zeigen eindrucksvoll, unter welchen Bedingungen Millionen sogenannte "Boat People" ihre Heimat verließen. In den weiteren Kapiteln wird deutlich, wie sehr diese Erfahrungen die spätere Sicht auf Deutschland prägen - als Ort von Sicherheit, Stabilität und Menschlichkeit.

Doch das Buch ist weit mehr als eine klassische Flucht- und Integrationsgeschichte. Es ist auch eine kluge, oft humorvolle Analyse deutscher Eigenarten. Ob Bürokratie, Pünktlichkeit, Mülltrennung oder Sprachlogik - Thi Thai Hang Dripke beschreibt mit feiner Ironie und großer Beobachtungsgabe, wie sich kulturelle Unterschiede im Alltag manifestieren. Gerade diese Mischung aus persönlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Reflexion macht das Werk für ein breites Publikum zugänglich.

Besonders hervorzuheben ist der autobiografische Ansatz: Die Autorin schreibt nicht aus der Distanz, sondern aus gelebter Erfahrung. Viele Passagen basieren auf Erinnerungen, familiären Erzählungen und persönlichen Erlebnissen, die sich über Jahrzehnte zu einem vielschichtigen Bild verdichten. Diese subjektive Perspektive verleiht dem Buch Authentizität und emotionale Tiefe - ohne dabei den analytischen Blick zu verlieren.

Gleichzeitig stellt das Buch zentrale Fragen unserer Zeit: Was bedeutet Integration wirklich? Wann wird aus Anpassung Zugehörigkeit? Und wie verändert sich die eigene Identität, wenn man zwischen zwei Kulturen lebt? Thi Thai Hang Dripke liefert darauf keine einfachen Antworten - aber zahlreiche Denkanstöße, die weit über ihre persönliche Geschichte hinausreichen.

Mit "Wunderbar - Seltsam - Deutsch" gelingt Diplomatic Council Publishing ein Werk, das autobiografische Erzählung, Gesellschaftsanalyse und kulturelle Reflexion auf überzeugende Weise verbindet. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt - und gleichzeitig unterhält.

Über die Autorin

Thi Thai Hang Dripke kam als Kind aus Vietnam nach Deutschland. Nach Jahrzehnten zwischen zwei Kulturen blickt sie heute mit einer einzigartigen Perspektive auf ihr Leben und das Land, das zu ihrer Heimat geworden ist.

Über den Verlag

Diplomatic Council Publishing (DCP) ist der Verlag des Diplomatic Council, eines globalen Think Tank mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Der Verlag veröffentlicht fundierte Sachbücher zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und geopolitischen Themen.

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Weitere Neuerscheinungen von Diplomatic Council Publishing (DCP):

Europa stirbt aus - Ohne Kinder keine Zukunft, Der demografische Faktor und die fatalen Folgen für Europa, Mai Linh Tran, 204 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-151-8

Wie sicher ist Europa in der Neuen Weltordnung? - Antworten auf drängende Fragen (deutsche Ausgabe von "Europe and the Emerging New Global Order - Rethinking Europe's Security Framework"), Dr. Alina Bargaoanu, Razvan Ceuca, Simona Cojocaru, Stacy A. Cummings, Dr. Judith Curry, Andreas Dripke, Dorin Gal, Dr. Christoph Heusgen, Stephan J. Kramer, Prof. Dr. Heinrich Kreft, Dr. Ciro Maddaloni, Michael Mattis, Hang Nguyen, Claude Piel, Jamal Qaiser, Jochen M. Richter, Marc Ruberg, Prof. Dr. Peter Schallen-berg, Dr. Harald Schönfeld, Andre Schulte-Südhoff, George Scutaru, Dr. Horst Walther, 584 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-98674-132-7

Kampf ums All - Wie Elon Musk und Jeff Bezos den Weltraum erobern und die Rolle der NASA, der ESA, Chinas und Russlands, Edition 2025, Andreas Dripke, Prof. Dr. Heinrich Kreft, 320 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-138-9

Moral-Diktatur - Wie Aktivisten und NGOs unsere Gesellschaft umbauen, Mai Linh Tran, 220 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-167-9

Abgezockt - Im Visier der Anlagebetrüger, Die perfiden Maschen moderner Betrugsmodelle und wie Sie sich davor schützen, Lukas Voss, 140 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-163-1

Darknet - Die dunkle Seite des Internet, Nicolas Falk, 180 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-161-7

Das 1x1 der Finanzen: Alles, was du über Geld und Vermögensaufbau wissen solltest - Praxishandbuch für alle von 16 bis 26 Jahren: Schüler, Auszubilden-de, Studierende, Berufseinsteiger und junge Berufstätige, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen möchten, Marvin Himmelbach, 116 Seiten, Paper-back, ISBN 978-3-98674-171-6

Neu programmiert: Wie Sie Ihr Denken optimieren - und damit Ihr Leben, Dr. Adrian Keller, 128 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-165-5

Der übergriffige Staat - Geld, Daten, Sprache, Freiheit: der Staat will alles, Andreas Dripke, Hubert Nowatzki, 212 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-106-8

Der Milei-Effekt - Was Deutschland von Argentinien lernen kann, Alexander Weber, 140 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-177-8

Sicherheit im All - Wie wir Europa im Weltraum verteidigen, Dr. Josef Aschbacher, Dr. Balázs Bartóki-Gönczy, Dr. Bohumil Dobos, Andreas Dripke, Dr. Enrico Fels, Dr. Namrata Goswami, Florian Hahn, Prof. Dr. Mahulena Hofmann, Prof. Dr. Heinrich Kreft, Andrius Kubilius, Dr. Ciro Maddaloni, Hang Nguyen, Dr. habil. Antje Nötzold, Almudena Azcarate Ortega, Dr. Xavier Pasco, Clèmence Poirier, Dr. Dumitru-Dorin Prunariu, Juan Carlos Cortés Pulido, Jochen M. Richter, Rabea Rogge, Andrea Rotter, Juliana Süß, Matthias Wachter, 586 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-98674-198-3

Dark Sea - Unsichtbarer Ozean der Neuen Weltordnung, Machtkampf um die Meere: Schattenflotten, digitale Infrastrukturen, Rohstoffe, Sicherheit, Claude Piel, 240 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-155-6

Dit is Berlin - Der Abstieg der Hauptstadt, Clara Schumann,154 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-98674-175-4 (in Vorbereitung)

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