Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

Online-Briefing über Künstliche Intelligenz mit KI-Pionier Sebastian Thrun: 19. April, 18 Uhr (deutsche Zeit)

Silicon Valley (ots)

Teilnahme-Link: www.diplomatic-council.org/sebastianthrun

Live aus dem Silicon Valley mit einer Fragen-und-Antworten-Runde

Mit Claus Kleber (ZDF-Doku "Utopia, was man über das Silicon Valley wissen muss"), Matthias Hohensee (Bureau Chief Silicon Valley der WirtschaftsWoche) und Andreas Dripke (Autor der autorisierten Biografie "Sebastian Thrun - Eine deutsche Karriere im Silicon Valley").

Sebastian Thrun, häufig als ein "Vater der Künstlichen Intelligenz" tituliert, gibt am 19. April um 18 Uhr direkt aus dem Silicon Valley ein Online-Briefing über den aktuellen Stand und die Zukunftsaussichten von KI. Das knapp einstündige Briefing in deutscher Sprache richtet sich an Interessierte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Sebastian Thrun gehört zu den Top 5 Global Thinkers

"Die deutsche Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, wie weit die KI-Entwicklung im Silicon Valley heute schon ist und was wir von KI noch zu erwarten haben", erklärt Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Sebastian Thrun. Der gebürtige Deutsche ist mit 34 Jahren ins Silicon Valley ausgewandert und übernahm mit 36 den KI-Lehrstuhl an der Stanford University. Mit 39 Jahren wurde er als Mitglied in die US-amerikanische National Academy of Engineering und in die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina aufgenommen. Das US-Magazin Foreign Policy zählt ihn zu den fünf global einflussreichsten Denkern.

Das Briefing erfolgt im Rahmen einer Buchvorstellung: Die UNO-Denkfabrik Diplomatic Council bringt in diesem Frühjahr die autorisierte Biografie (ISBN 978-3-98674-062-7) über den KI-Pionier heraus. Dazu heißt es: Vom aufmüpfigen Schüler in Deutschland zum Superstar im Silicon Valley. Was wir aus der kometenhaften Karriere des Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Sebastian Thrun für unser eigenes Leben lernen können. Mit einem Vorwort von Claus Kleber.

