romurlaub.com

Sightseeing in Rom: Familie zahlt erstmals über 100 Euro am Tag - Klassiker-Runde 42 Prozent teurer als 2023

Stuttgart/Rom (ots)

Der Sightseeing-Tag in Rom hat eine symbolische Marke gerissen: Eine vierköpfige Familie zahlt für die vier klassischen Stationen Kolosseum, Vatikanische Museen, Pantheon und Trevi-Brunnen im Sommer 2026 erstmals mehr als 100 Euro Eintritt - 110 Euro statt 82 Euro im Frühjahr 2023. Pro Person stieg der Preis von 33 auf 47 Euro, ein Plus von rund 42 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des deutschsprachigen Reiseportals romurlaub.com.

Der größte Sprung: das Pantheon. Bis Juni 2023 kostenlos, seit Juli 2023 fünf Euro, seit dem 1. Juli 2026 sieben Euro. Die Vatikanischen Museen erhöhten Anfang 2024 von 17 auf 20 Euro, das Kolosseum verlangt 18 statt 16 Euro. Und seit dem 2. Februar 2026 kostet erstmals sogar der Trevi-Brunnen: Wer zum Becken will, wo traditionell die Münze über die Schulter fliegt, zahlt zwei Euro - nur der Blick von der Piazza bleibt frei.

Rom liegt damit im europäischen Trend: Auch Venedig verlangt seit 2024 Eintritt von Tagesbesuchern - 2026 bereits an 60 Tagen.

"Der Gratis-Rombesuch stirbt Stück für Stück - wer nur mit Kleingeld für den Münzwurf anreist, erlebt eine Überraschung", sagt Nicolò Alessandro Fiscella von romurlaub.com. "Planbar bleibt Rom trotzdem: Petersdom und Spanische Treppe kosten nichts, am ersten Sonntag im Monat sind die staatlichen Museen frei."

Die vollständige Preisübersicht: https://www.romurlaub.com/rom-2026-neuerungen-neue-eintrittspreise-ueberblick/

Methodik: Verglichen wurden offizielle Standardtarife für Erwachsene (Frühjahr 2023 vs. Juli 2026), ohne Online-Buchungsgebühren. Familienrechnung: zwei Erwachsene, zwei Kinder (6-17 Jahre).

Original-Content von: romurlaub.com, übermittelt durch news aktuell