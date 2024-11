Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Grant Thornton gewinnt weitere Experten für Corporate Tax und für Public Sector Advisory

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf/Hamburg/Berlin (ots)

Dr. Gerrit Bartsch als Equity Partner zur weiteren Verstärkung der Corporate Tax Service Line

IT-Sicherheits- und Geheimschutzexperte Steffen Kunaht zur Erweiterung des Beratungsportfolios in der Service Line Public Sector Advisory

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton in Deutschland baut die Service Lines Corporate Tax und Public Sector Advisory aus.

Seit Anfang November verstärkt Dr. Gerrit Bartsch Grant Thornton in Deutschland vom Hamburger Standort aus als Equity Partner im Geschäftsbereich Tax. Neben nationalen Unternehmensbesteuerungsthemen ist er auf internationales Steuerrecht spezialisiert. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Beratung im nationalen und internationalen Kontext sowie in der Gestaltungsberatung im Rahmen von Transaktionen, Reorganisationen, Sanierungen und Nachfolgeregelungen. Besondere Branchenexpertise hat er in den Bereichen maritime Wirtschaft sowie Energie- und Immobilienwirtschaft.

Bartsch wechselt als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit eigener Praxis zu Grant Thornton. Zuvor war er rund 20 Jahre für eine internationale Wirtschaftskanzlei sowie deren deutsche Vorgängergesellschaft in der transaktionsbezogenen Steuerberatung als Partner tätig. Bartsch hält einen Lehrauftrag an der University of Europe for Applied Sciences am Campus Hamburg.

"Wir freuen uns sehr, mit Dr. Gerrit Bartsch unsere Beratungsexpertise im Bereich maritime Wirtschaft, Energie- sowie Immobilienwirtschaft und damit die integrierte Zusammenarbeit zwischen den Service Lines Corporate Tax, International Tax und Transfer Pricing weiter auszubauen", kommentiert Stefanie Nattkämper-Scholz, Partnerin und Sprecherin der Geschäftsbereichsleitung Tax bei Grant Thornton in Deutschland.

Sicherheits- und Geheimschutzexperte verstärkt Service Line Public Sector Advisory

Als weiterer Neuzugang tritt Steffen Kunaht in die Non-Equity Partnerschaft ein. Er zeichnet ab sofort für das neue Beratungsportfolio Secrecy & Resilience Advisory verantwortlich. Dieses umfasst unter anderem die unterstützende Beratung zu Geheimschutzprogrammen für Lieferanten von Sicherheitsbehörden der öffentlichen Hand sowie die organisationale und IT-sicherheitstechnische Beratung zu Informationssicherheitsthemen für Unternehmen der Kritischen Infrastruktur.

Kunaht verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich privater und öffentlicher IT-Sicherheitsorganisation. Vor seinem Wechsel zu Grant Thornton war er für einen bundeseigenen Konzern im Hochsicherheitsumfeld als Leiter Corporate Security, als Forensiker für eine Big 4 Prüfungs- und Beratungsgesellschaft sowie in zwei deutschen Nachrichtendiensten und für die Bundeswehr tätig.

"Die Anforderungen an die Sicherheitsinfrastrukturen steigen im privaten wie auch öffentlichen Sektor stetig. An dieser Schnittstelle erweitern wir mit Steffen Kunahts Expertise strategisch unser Beratungsangebot", kommentiert Tobias Kluth, Partner und Sprecher der Geschäftsbereichsleitung Advisory bei Grant Thornton in Deutschland. "Gleichzeitig komplettieren wir damit auch unser Portfolio in Richtung öffentliche Unternehmen und Institutionen von der betriebswirtschaftlichen und rechtlichen bis hin zur nun organisationalen, informations- und sicherheitstechnischen Beratung."

Original-Content von: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell