Berufungskommission hat sich entschieden - neue Professur besetzt - Bildungsoffensive startet

Hamburger Headhunter feiern neuerlichen Recruiting Erfolg - bedeutende Hochschule in Bayern errichtet Lehrstuhl im Gesundheitswesen

Eine technische Hochschule in Bayern richtet aktuell einen neuen Lehrstuhl im Fachgebiet der Hebammenwissenschaften ein und begegnet damit dem Fachkräftemangel im Bereich der Geburtshilfe.

Die Hochschule hatte die Kontrast Personalberatung GmbH mit der Kandidatengewinnung betraut. Nach erfolgreicher Rekrutierung von einer ausreichenden Anzahl an Kandidat*innen für das Berufungsverfahren hat sich die Kommission nun entschieden und die Professur qualifiziert besetzt.

Mit 30 Jahren Erfahrung zum Erfolg

Dass die Headhunter schnell geeignete Kandidat*innen identifizieren und ansprechen konnten, ist vor allem auf über 30 Jahre Erfahrung in der Rekrutierung für Hochschulen zurückzuführen.

Die Headhunter, die seit 1993 auf die Bereiche Forschung, Bildung und Lehre sowie die Pflegewirtschaft spezialisiert sind, konnten in den letzten Jahren einige Schlüsselvakanzen an Hochschulen besetzen - darunter Dekane und Kanzler - sowie Professor*innen für Berufungsverfahren gewinnen. Unter anderem in den Bereichen Informatik, Ingenieurwesen und Medizin.

Die Erfahrung im Active Sourcing sowie der ethischen Direktansprache von akademisch hoch qualifizierten Kandidat*innen konnten die Personalberater*innen dann auch für dieses Projekt nutzen.

Branchenkontakte - firmeninternen Pool - Stellenanzeigen-Marketing

Ein weiterer zentraler Faktor für den Rekrutierungserfolg war zudem, dass die Headhunter als etablierter Dienstleister auf eine Vielzahl an Branchenkontakten sowie einen großen firmeninternen Kandidatenpool zurückgreifen können.

Zudem hat das Team viel Erfahrung im Stellenanzeigen-Marketing und kann durch gezielte Aktionen und über eigene Kanäle in der jeweiligen Fachcommunity auf Vakanzen aufmerksam machen.

Diese Kombination aus Erfahrung, Wissen und Netzwerk ist das Erfolgsrezept der Kontrast Personalberatung GmbH.

