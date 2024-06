Kontrast Personalberatung GmbH

Kontrast Personalberatung GmbH besetzt erfolgreich Top-Management-Positionen in High-Tech Start-Up

Hamburg (ots)

Die Kontrast Personalberatung GmbH freut sich, den erfolgreichen Abschluss eines bedeutenden Projekts bekannt zu geben. Im Auftrag der beratend begleitenden Finanz-Investoren wurden hochrangige Management-Positionen im Bereich Vertrieb, Marketing und Kundenservice eines aufstrebenden High-Tech Start-Ups erfolgreich besetzt.

Strategische Neubesetzungen für Unternehmenswachstum

Die neuen Manager stehen vor der wichtigen Aufgabe, das Start-Up in die nächste Wachstumsphase zu führen. Ziel ist es, das junge Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln und in den Ertragsbereich zu führen. Die erfahrenen Führungskräfte bringen umfangreiche Expertise und Innovationskraft mit, um das Unternehmen nachhaltig auf Erfolgskurs zu bringen.

Zweiter Erfolg für Kontrast Personalberatung im High-Tech Sektor

Dies ist bereits das zweite High-Tech Start-Up in den letzten 1,5 Jahren, bei dem die Kontrast Personalberatung GmbH durch gezielte Executive Search maßgeblich zur strategischen Unternehmensentwicklung beigetragen hat. "Unsere Expertise in der Besetzung von Schlüsselpositionen ermöglicht es uns, die passenden Führungskräfte zu finden, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Wachstumsziele zu erreichen und erfolgreich am Markt zu bestehen", erklärt Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Ingo Scheider.

Der Auftrag war hier besonders anspruchsvoll, da gerade die digitalen Dienstleistungen ein besonderes Alleinstellungsmerkmal vorweisen, sodass es sehr aufwendig war, kompetente Manager mit den notwendigen Qualifikationen zu identifizieren, so der Geschäftsführer weiter.

Über Kontrast Personalberatung GmbH

Die Kontrast Personalberatung GmbH ist eine renommierte Headhunting Agentur und Personalberatung mit Sitz in Hamburg. Seit über 30 Jahren unterstützen die Personalvermittler ihre Kunden durch maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Executive Search, Recruiting und Active Sourcing bei der Stellenbesetzung.

Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell