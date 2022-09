Führendes Großkrankenhaus der Maximalversorgung erneuert und modernisiert - neue Stellen geschaffen

Hamburg (ots) - Neue Personalleitung eines Großkrankenhauses in Bayern von Kontrast Personalberatung GmbH überzeugt - 13 Schlüsselpositionen in 11 Jahren zukunftsorientiert besetzt Bei einem zentralen Stammkunden der Kontrast Personalberatung GmbH kam es in der Personalabteilung zu einem Wechsel auf ...

mehr