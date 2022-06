Camelot Management Consultants AG

CAMELOT ernennt Markus Mann zum Chief People Officer

Mannheim (ots)

Seit 1. Mai 2022 ergänzt Markus Mann als Chief People Officer den Vorstand des Beratungsspezialisten CAMELOT Management Consultants. In seiner Rolle verantwortet er die weltweite People-Strategie, das Talent Management und Recruiting sowie die Employer Reputation von CAMELOT.

"Innovative Beratungsunternehmen wie CAMELOT befinden sich in einem intensiven internationalen Wettbewerb um die besten Talente. Ich freue mich sehr, das globale Wachstum der CAMELOT mit einer modernen, ganzheitlichen People-Strategie voranzubringen", kommentiert Markus Mann.

Als Chief People Officer wird sein Fokus vor allem auf dem Ausbau des globalen Talent-Pools, der Weiterentwicklung der Mitarbeitenden sowie der Gestaltung einer modernen und zukunftsfähigen Work Experience liegen.

Markus Mann ist ein ausgewiesener HR-Stratege mit 25-jähriger Führungsverantwortung in Industrie und Consulting. Vor seinem Einstieg bei CAMELOT war der gelernte Wirtschaftsinformatiker als Head of HR für den Personalbereich einer der führenden Management- und IT-Beratungen in der D/A/CH-Region tätig. Dort gelang ihm in einem hochkompetitiven Marktumfeld die Verdopplung der Mitarbeiterzahl und die Reduzierung der Fluktuation auf deutlich unter Branchenniveau sowie ein erfolgreiches Employer Branding.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

