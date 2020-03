Camelot Management Consultants AG

Bester Berater 2020: CAMELOT erneut für überragende Kundenzufriedenheit gewürdigt

Mannheim (ots)

Neue Auszeichnung im Bereich Change Management

Zum siebten Mal in Folge wurden die CAMELOT Management Consultants von dem Wirtschaftsmagazin brand eins und statista als "Beste Berater" Deutschlands ausgezeichnet, dieses Jahr sogar in insgesamt fünf Kategorien: Chemie/Pharma, Maschinen- und Anlagenbau, Einkauf und Supply Chain Management, Operations Management sowie erstmals auch im Arbeitsbereich Change Management. Ausschlaggebend für die Auszeichnung waren Höchstnoten von Kunden sowie zahlreiche Empfehlungen von anderen Beratungshäusern.

Wie das Wirtschaftsmagazin brand eins in seinem aktuellen Themenspecial "Consulting" erklärt, müssen sich heute kleine wie große Unternehmen mit Themen wie Digitalisierung, Klimawandel und Handelsrisiken beschäftigen. Um die daraus resultierenden komplexen Herausforderungen zu bewältigen, sind oftmals weitreichende strategische und operative Veränderungen in Unternehmen nötig. Damit steigt auch die Bedeutung eines wirksamen Change Managements in Beratungsmandaten. "Bei komplexen Veränderungsprozessen wäre es fatal, sich nur auf das Bauchgefühl zu verlassen. Als Teil unseres Beratungsangebots im Bereich Business Transformation bieten wir unseren Klienten mit PulseShift eine Lösung für die datengetriebene und damit effektive Steuerung von Veränderungs- und Transformationsprozessen. Die Auszeichnung als Beste Berater im Change Management zeigt, dass unsere Klienten dieses Angebot schätzen", erklärt Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT.

Die Studie von brand eins und statista ist die umfangreichste Befragung zum Thema Consulting in Deutschland. Über 2.000 Partner aus Beratungsunternehmen und rund 1.500 Führungskräfte in kleinen, mittleren und großen Unternehmen gaben ihre Empfehlungen zu den besten Beratungsunternehmen ab. Aus den Urteilen beider Gruppen wurden für 16 Branchen und 18 Arbeitsbereiche die jeweiligen Bestenlisten erstellt.

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.www.camelot-mc.com

