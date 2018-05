Basel / Mannheim (ots) - In der deutschen Chemieindustrie dominieren Innovationsprozesse des vergangenen Jahrhunderts. Nur eine Minderheit der Unternehmen zeigt sich offen für Innovationskooperationen außerhalb der traditionellen Wertschöpfungskette, wie etwa die Zusammenarbeit mit Firmen anderer Branchen oder Start-ups. Auch moderne Innovationsformen wie Crowd Innovation werden eher skeptisch gesehen. Das sind die Ergebnisse der aktuellen CHEMonitor-Trendstudie des Beratungsspezialisten CAMELOT Management Consultants in Kooperation mit der Fachzeitung CHEManager.

Die aktuelle 30. CHEMonitor-Ausgabe beschäftigte sich mit dem Schwerpunktthema "Open Innovation", also der Öffnung der Innovationsprozesse nach außen. Befragt nach Innovationsprozessen mit hoher Bedeutung für das eigene Unternehmen nannten 80 % der teilnehmenden Chemiemanager die Zusammenarbeit mit Kunden, gefolgt von der Zusammenarbeit mit Lieferanten (49 %) bzw. Hochschulen und Forschungseinrichtungen (49 %).

"Agilität und Innovation sind für Chemieunternehmen das Lebenselixier des 21. Jahrhunderts. Die chemische Industrie setzt aber noch überwiegend auf Innovationsprozesse des 20. Jahrhunderts", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, die Ergebnisse, und fügt hinzu: "Um mit der steigenden Innovationskraft in der internationalen Chemie Schritt zu halten, bedarf es offenerer, vernetzterer Innovationsprozesse." Der Zusammenarbeit mit Firmen anderer Branchen (33 %) oder Start-ups (29 %) messen jedoch vergleichsweise wenig Unternehmen eine hohe Bedeutung zu. Noch geringer ist der Anteil der Manager, die auf moderne Innovationsansätze wie Technologie-Scouts oder Crowd Innovation (13 %) setzen.

Open Innovation: Chance für den Mittelstand

In Sachen Open Innovation zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Großunternehmen und dem Chemiemittelstand. Während bereits drei Viertel der großen Unternehmen Open Innovation (76 %) praktizieren, nutzt nur ein Viertel der Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern offene Innovationsansätze oder plant dies (23 bzw. 4 %). "Beim Thema Open Innovation zeigt sich der Chemiemittelstand deutlich zurückhaltend. Dabei bietet sich gerade für ihn die Chance, einen flexiblen und interdisziplinären Zugang zu Innovationsvorteilen zu schaffen und gleichzeitig Risiken zu begrenzen", kommentiert Sven Mandewirth, Partner und Chemieexperte bei CAMELOT, die Umfrageergebnisse.

Sinkende Zufriedenheit mit dem Chemiestandort Deutschland

Wie immer wurde das CHEMonitor-Panel auch zu seiner Zufriedenheit mit dem Standort Deutschland befragt. Zwar rechneten bei der aktuellen Umfrage 88 % der befragten Manager mit steigenden Umsätzen für 2018, doch gleichzeitig sank der Anteil derer, die den Standort Deutschland mit "gut" oder "sehr gut" bewerten, zum dritten Mal in Folge von 90 % im Mai 2016 auf aktuell 65 %. Besonders unzufrieden sind die Chemiemanager mit den Energiekosten. Die Zufriedenheit mit dem rechtlichen und politischen Umfeld sank mit 34 Prozentpunkten am deutlichsten.

Die Ergebnisse des aktuellen 30. CHEMonitor-Trendbarometer stehen zum kostenlosen Download unter www.camelot-mc.com zur Verfügung.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

Pressekontakt:

Sandra Gschwendner

Head of Corporate Communications

CAMELOT Management Consultants AG

Radlkoferstr. 2

81373 München

Tel.: +49 (0)89 741185-426

Email: sgsc@camelot-mc.com

www.camelot-mc.com

Original-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell