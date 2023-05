The Mobility House

Weltweit erstes offenes Vehicle-To-Grid-Testlab von The Mobility House und Ambibox

München

The Mobility House und Ambibox setzen weltweit einzigartiges Testlab für bidirektionales Laden auf.

Für Automobilhersteller haben beide Unternehmen eine dauerhafte Testmöglichkeit für die bidirektionale Vermarktung von Elektroautos im Energiemarkt geschaffen.

Durch das ganzheitliche Erproben unter realen Bedingungen wird der Hochlauf von Vehicle-To-Grid (V2G) und die einheitliche Interpretation der Standards signifikant beschleunigt.

Das Technologieunternehmen The Mobility House und der Mainzer Ladetechnik Hersteller Ambibox bieten Automobilherstellern ab sofort die weltweit erste Möglichkeit die Vehicle-To-Grid (V2G) Technologie unter realen Bedingungen End-To-End zu erproben. Ambibox stellt dafür auf seinem Unternehmensgelände in Mainz sechs seiner V2G-fähigen DC-Charger bereit, ein weiterer Standort am Hauptsitz von The Mobility House in München soll später folgen. The Mobility House realisiert hierbei die Vermarktung in unterschiedlichen Energiemärkten und -produkten mit der EV Aggregation Platform und dem Flexbility Trading, sodass die Elektroautos in den Energiemarkt eingebunden und deren Flexibilitäten gewinnbringend vermarktet werden können. Die Autos dienen dabei als mobile Stromspeicher und sind somit Puffer für das Stromnetz. Automobilherstellern wird dadurch erstmalig die Möglichkeit gegeben auf Basis etablierter Standards und offener Schnittstellen das gesamte Ökosystem über reale Anwendungen dauerhaft und über den Rahmen von Testivals/Plugfests hinaus zu testen - von der Ladestation über das Backend bis hin zur Vermarktung an der europäischen Strombörse (EPEX Spot). Die Testlabs der beiden Unternehmen unterstützen dadurch nicht nur die Standardisierung der elektrischen Fahrzeuge der Automobilhersteller, sondern beschleunigen auch das Thema bidirektionales Laden.

Bidirektionales Laden ganzheitlich im Test

Die Kompetenzen der beiden Unternehmen als Pioniere im V2G-Bereich ergänzen sich hierbei ideal: Ambibox hat eine fortschrittliche Lösung für dezentrale Energiesysteme entwickelt und steuert mit der "ambiCHARGE" die V2G-Ladestation bei. The Mobility House bringt des Weiteren seine Technologie, Trading-Erfahrung und Expertise für V2G ein: Bereits seit über acht Jahren sammelt das Technologieunternehmen Erfahrung beim bidirektionalen Laden und der Vermarktung der Flexibilitäten von Elektroautos an den europäischen Energie- und Leistungsmärkten. Dies passiert unter anderem auch in Form von 4.500 neuen sowie gebrauchten stationären Elektroautobatterien. Mit der EV Aggregation Plattform und dem Flexibility Trading wurde dafür eine eigene Technologie entwickelt, durch die das Speicher- und Flexibilitätspotential von Elektroautobatterien erschlossen wird. So können signifikante Erlöse pro Fahrzeug generiert, die CO2-Emissionen reduziert und zugleich die Kosten des Fahrstroms kompensiert werden.

Marcus Fendt, Geschäftsführer von The Mobility House, erklärt: "Als führender Treiber der intelligenten Integration von Elektroautobatterien in das Stromnetz ist es The Mobility House ein wichtiges Anliegen, Automobilherstellern eine praxisnahe Testumgebung anzubieten. Die Partnerschaft mit dem führenden V2G-Ladestationshersteller Ambibox macht genau das möglich. So kann die Technologie vom Fahrzeug bis zum Energiemarkt ausprobiert und die Standardisierung beschleunigt werden. Wenn in einem nächsten Schritt nun die Bundesregierung noch die zugesagten nötigen Regularien für das bidirektionale Laden setzt, können wir für unsere Kund:innen und Partner das volle Potenzial der Elektromobilität erschließen."

Manfred Przybilla, Geschäftsführer von Ambibox, ergänzt: "Durch die Kooperation bringen wir die Stärken beider Unternehmen zusammen, um bidirektionales Laden weiter voranzutreiben. Indem wir unsere Kräfte bündeln und unsere jeweiligen Kompetenzen einbringen, kommen wir der Zukunft der Elektromobilität ein ganzes Stück näher."

Seit 2015 konnte The Mobility House bereits in über acht internationalen V2G-Pilotprojekte beweisen, dass die Technologie funktioniert, der Batterie nicht schadet und ein effizientes erneuerbares sowie CO2-ärmeres Energiesystem fördert.

Über 'Ambibox'

Als Spezialist im Bereich dezentral vernetzter Energiesysteme hat die Ambibox GmbH ein DC-Baukastensystem aus Hard- und Softwarekomponenten für die Elektromobiliät der Zukunft entwickelt. In engem Austausch mit Fahrzeugherstellern ist unter anderem eine bidirektionale DC-Wallbox entstanden, die sowohl Vehicle-to-Grid als auch Vehicle-to-Building & Home ermöglicht. Damit lässt sich eine zukunftsfähige Energieversorgung umsetzen, die dezentral, hocheffizient und wirtschaftlich ist.

Über 'The Mobility House'

Eine emissionsfreie Energie- und Mobilitätszukunft zu gestalten – das ist das Ziel von The Mobility House. Unsere Technologie verbindet die Automobil- und Energiebranche. Wir integrieren durch intelligente Lade- und Energielösungen Fahrzeugbatterien ins Stromnetz. Damit fördern wir den Ausbau erneuerbarer Energien, stabilisieren das Stromnetz und machen Elektromobilität günstiger.

Das Technologieunternehmen The Mobility House wurde 2009 gegründet und ist von den Standorten Zürich, München und Belmont (CA) weltweit aktiv. Unsere Privat- und Geschäftskunden begleiten wir bei ihrem Einstieg in die Elektromobilität durch die Planung, den Aufbau und den Betrieb einer individuellen Ladeinfrastruktur. Dabei arbeiten wir als neutraler Anbieter mit vielen Partnern wie Ladeinfrastrukturherstellern, Installationsbetrieben, Backendsystemen, Energieversorgern und Automobilherstellern zusammen. Unser intelligentes Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot und die zugrunde liegende EV Aggregation Platform ermöglicht unseren Kund:innen und Partnern die vorteilhafte und zukunftssichere Integration von Elektrofahrzeugen. Für weitere Informationen: mobilityhouse.com.

