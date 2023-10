Enreach GmbH

Umfrage von Enreach und YouGov zum Thema telefonische Erreichbarkeit: So verbessern kleine Unternehmen ihre Kundenkommunikation

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die telefonische Erreichbarkeit von kleinen Unternehmen sorgt oft für Ärger bei Verbraucher:innen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die Enreach gemeinsam mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt hat. Mit KI-Lösungen können auch kleinere Betriebe ihre Kundenkommunikation verbessern.

Die Befragung, die das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von Enreach durchgeführt hat, zeigt Schwierigkeiten auf, wenn Verbraucher:innen mit kleinen Betrieben wie Werkstätten, Arztpraxen und Restaurants telefonischen Kontakt aufnehmen: Mehr als die Hälfte der Befragten (60 Prozent) gab an, dass insbesondere kleine Unternehmen immer oder oftmals telefonisch schlecht zu erreichen sind. Besonders in Bereichen, in denen Verbraucher:innen bei Anfragen häufig zum Telefon greifen, wie zum Beispiel bei Tischreservierungen oder Terminvereinbarungen, können lange Wartezeiten und unbeantwortete Anrufe schnell zu Frustration führen.

Schlechte Erreichbarkeit sorgt für Ärger

Mit 74 Prozent gab die Mehrheit der insgesamt über 2.000 Umfrageteilnehmer:innen an, für den Kontakt mit Unternehmen das Telefon zu nutzen. 70 Prozent ärgern sich dabei immer oder oft über schlechte telefonische Erreichbarkeit. Für immerhin 42 Prozent der Befragten ist es zudem wichtig, ihr Anliegen unabhängig von Sprech- oder Öffnungszeiten, zum Beispiel auch abends oder am Wochenende, zu klären.

"Gerade kleine Unternehmen können sich durch herausragenden Service und Kundennähe positiv von Wettbewerbern abheben und für langfristige Kundenbindungen sorgen. Unsere Umfrage zeigt, dass die telefonische Erreichbarkeit dabei einen hohen Stellenwert hat", sagt Enreach Geschäftsführer Dr. Ralf Ebbinghaus. "Mit intelligenten Kommunikationslösungen, die genau auf die spezifischen Anforderungen von kleinen Betrieben zugeschnitten sind, können diese Unternehmen auch ohne eigene IT-Abteilung und großes Budget von innovativen Technologien wie Conversational AI profitieren."

Mitarbeiter:innen entlasten, Service verbessern

Fast jedes Unternehmen muss wiederkehrende Aufgaben im Bereich Kommunikation bearbeiten, die wichtig sind, aber kaum zur Wertschöpfung beitragen. Damit insbesondere kleine Unternehmen Routineaufgaben im Bereich Kommunikation effizient abwickeln können, hat Enreach smarte, KI-gesteuerte Sprachassistenten für verschiedene Anwendungsszenarien entwickelt: Die Enreach BotApps wickeln standardisierte Anfragen wie Terminvereinbarungen vollautomatisiert ab und entlasten so die Mitarbeiter:innen. Zugleich lässt sich die Serviceorientierung deutlich verbessern: Statt vergeblich zu versuchen, jemanden zu erreichen oder lange in einer Warteschleife zu hängen, können Kund:innen und Interessent:innen ihr Anliegen direkt mit dem smarten Sprachassistenten klären - und das rund um die Uhr, an sieben Tagen pro Woche.

Neben den fertig trainierten Sprachbots stellt Enreach Kunden und Partnern eine einfach zu bedienende Entwicklungsplattform zur Verfügung, mit der sie eigenständig individualisierte Voice- oder Chatbots für weitere Anwendungsbereiche erstellen können. Darüber hinaus bietet das Enreach Portfolio Unternehmen jeder Größe eine breite Palette von Lösungen an, mit denen sich die Kundenkommunikation verbessern lässt. Mit den Unified-Communications-Lösungen von Enreach können Unternehmen ihre Prozesse effizient und serviceorientiert gestalten. Die telefonische Erreichbarkeit lässt sich dabei durch intelligente Rufumleitungen oder die Möglichkeit, eingehende Anrufe im Team zu beantworten, auch in Zeiten mit hoher Auslastung erheblich steigern. Mit einer Social-Messaging-Lösung ermöglicht Enreach Unternehmen, einen Chat auf ihrer Website einzurichten und verschiedene Kommunikationskanäle von WhatsApp bis hin zu sozialen Netzwerken zu bündeln. Cloud-Contact-Center-Lösungen und passende Anschlussmöglichkeiten runden das Angebot ab.

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der im April 2023 2.099 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Weitere Informationen über die KI-basierten Bot-Lösungen von Enreach finden Interessierte auf der Website des Unternehmens.

Über Enreach

Enreach ist Innovationstreiber für den deutschen Mittelstand. Das Unternehmen aus Dortmund bietet Software-Lösungen für eine effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen. Das Produktangebot von Enreach reicht von Unified Communications und Collaboration bis hin zu KI-basierten Chat- und Voicebots. Enreach beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter:innen an 27 verschiedenen Standorten in Europa.

Weitere Informationen über Enreach: https://enreach.de/

Original-Content von: Enreach GmbH, übermittelt durch news aktuell