Neues Whitepaper: Künstliche Intelligenz und Automatisierung im Kundenservice

Enreach, ein führender Anbieter von Kommunikationslösungen, veröffentlicht kostenlosen Leitfaden über KI-gestützte Trends in der Kundenbetreuung.

Die Unified-Communications- und Contact-Center-Expertin Blair Pleasant hat im Auftrag von Enreach einen Leitfaden mit dem Titel "Automatisierung und KI im Kundenservice" verfasst. Darin untersucht die renommierte Analystin aktuelle Entwicklungen im Bereich Kundenservice und beschreibt Herausforderungen rund um den Einsatz effizienter Automatisierungs-Tools. Weitere Themen sind die Effektivität verschiedener KI-basierter Technologien, darunter Chatbots, Spracherkennung und maschinelles Lernen, sowie Praxisbeispiele, wie europäische Unternehmen ihren Kundenservice mit KI-Lösungen verbessern.

Vertriebspartner und interessierte Unternehmen können das kostenlose Whitepaper auf der Enreach Website herunterladen.

"Künstliche Intelligenz kann eine Reihe Unternehmensprozesse erheblich optimieren. Das gilt insbesondere in den Bereichen Kundenservice und -support", sagt Anne Bakker, der als Head of Enreach AI für die KI-Lösungen der Unternehmensgruppe verantwortlich ist. "Wir freuen uns daher sehr, dass wir Blair Pleasant als Autorin für unser KI-Whitepaper gewinnen konnten. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für den Einsatz von KI im Kundenservice und gibt Unternehmen praxisnahe Hilfestellung, wie sie innovative Technologien für sich nutzen können."

Blair Pleasant ist Inhaberin und Chefanalystin von COMMFusion, einem US-amerikanischen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen. Seit rund 20 Jahren unterstützt sie Technologieanbieter, Channel-Partner, Investoren und Unternehmen mit Marktforschung, Wettbewerbsanalyse und strategischer Planung dabei, von neuen Technologien und Innovationen zu profitieren. Sie schreibt als Gastautorin für führende Branchenpublikationen und ist eine gefragte Rednerin auf Branchenveranstaltungen wie der UC Expo.

"Wir erleben einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden in Kontakt treten, und KI spielt dabei eine zentrale Rolle", erklärt Blair Pleasant. "KI-Technologien ermöglichen es Unternehmen, die Customer Journey neu zu gestalten und eine Vielzahl von Kontaktpunkten anzubieten - sowohl durch Selbstbedienung als auch durch Interaktion mit Mitarbeitern. Dank KI lässt sich dabei die Kundenzufriedenheit und gleichzeitig die Kosteneffizienz steigern. Enreach ist ein Vorreiter, der Unternehmen den Einsatz von KI in Kundenserviceumgebungen ermöglicht. Ich freue mich daher, mit diesem innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten."

Über Enreach

Enreach ist Innovationstreiber für den deutschen Mittelstand. Das Unternehmen aus Dortmund bietet Software-Lösungen für eine effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen. Das Produktangebot von Enreach reicht von Unified Communications und Collaboration bis hin zu KI-basierten Chat- und Voicebots. Enreach beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter:innen an 27 verschiedenen Standorten in Europa.

Weitere Informationen über Enreach: https://enreach.de/

