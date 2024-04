junge Welt

PM junge Welt: Veranstaltung "Heimatfront begradigen: Grundrechte schleifen! - Wer verteidigt Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit?"

Berlin (ots)

Die in Berlin erscheinende Tageszeitung junge Welt veranstaltet am Sonnabend 4. Mai ein Podiumsgespräch "Heimatfront begradigen: Grundrechte schleifen! - Wer verteidigt Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit?" in die jW-Maigalerie in Berlin-Mitte.

Der Umgang mit abweichenden Meinungen etwa zum Krieg in der Ukraine sowie aktuell das Vorgehen gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung mit den Verboten und der polizeilichen Auflösung des Palästina-Kongresses am 12. April sowie Camps vor dem Bundestag hat eine neue Qualität erreicht. Der Umgang mit der Palästinafrage ist längst zu einem Lackmustest für bürgerliche Freiheiten geworden. Es geht den Regierenden nicht nur darum, Kritik an der deutschen Unterstützung für Israels Kriegspolitik zu unterdrücken. Die Vermutung liegt nahe, dass hier vielmehr die repressiven und propagandistischen Instrumente erprobt werden, mit denen die deutsche Gesellschaft "kriegstüchtig" im Sinne von Verteidigungsminister Boris Pistorius gemacht werden soll.

Über die Frage "Wer verteidigt Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit?" diskutiert jW-Chefredakteur Stefan Huth mit Wieland Hoban von der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost, dem Berliner Linke-Abgeordneten Ferat Kocak, Rechtsanwalt Benjamin Düsberg und anderen Podiumsgästen.

Die Veranstaltung findet am 4. Mai ab 15 Uhr (Einlass 14 Uhr) in der jW-Maigalerie, Torstraße 6 10119 Berlin statt und kann auch im Livestream unter www.jungewelt.de verfolgt werden.

Presseakkreditierungen bitte bis 3.Mai, 12 Uhr, unter Mail Kommunikation@jungewelt.de

In der am 8. Mai erscheinenden Sonderbeilage "Wir klagen an" wird junge Welt einige der unterdrückten Beiträge des Palästina-Kongresses veröffentlichen, damit sich Leserinnen und Leser selbst ein Bild von den Inhalten der staatlich verbotenen Konferenz machen können.

Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell