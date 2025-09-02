SUNGROW Power Supply Co., Ltd

Sungrow eröffnet größtes Training Center Europas bei München

München (ots/PRNewswire)

Sungrow, führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, hat sein bisher größtes Training-Center in Europa in Oberschleißheim bei München eröffnet. Das neue Sungrow Service Competency Center ist ein technisches Schulungszentrum und soll die Expertise der eigenen Mitarbeiter und Partner vor allem bei der Inbetriebnahme, Übergabe und Wartung von Projekten unterstützen.

Moritz Rolf, Vizepräsident von Sungrow Europe, verantwortlich für das Geschäft in DACH, BeNeLux, Nordics und Türkei: "Durch die Bereitstellung modernster Schulungen und die Präsentation der neuesten Technologietrends stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeiter und Partner immer auf dem neuesten Stand sind und über die neuesten Entwicklungen in der schnellebigen Energiewirtschaft am Laufenden bleiben. Unser Erfolgsrezept besteht auch hier in der Kombination aus globaler Innovation und lokaler Verankerung."

Das moderne Zentrum bietet mit zahlreichen Experten aus der Region einen Mehrwert für Realisierung und Wartung von Projekten jeder Größe - vom Hausbereich bis zur Großanlage. Insbesondere Kunden und Partner in Zentral- und Nordeuropa will Sungrow so helfen, die Energiewende voranzutreiben und eine grüne Zukunft nach dem Motto "Clean Power for All" zu gestalten. Für die Kunden in Südeuropa wurde vor wenigen Monaten bereits eine Service-Center in Pamplona, Spanien eröffnet.

Nachhaltigkeit im Fokus

Das neue Zentrum in Oberschleißheim nahe dem Europa-Hauptsitz des Unternehmens in München erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 5.000 Quadratmetern und ist Dreh- und Angelpunkt für Schulungen und Innovationsentwicklung im Bereich Service. Es verfügt über einen großen Außenbereich, ein voll ausgestattetes Lager, ein Wartungszentrum für das gesamte Produktportfolio sowie einen Trainingsbereich über 150 Quadratmeter.

Dort finden regelmäßig Fortbildungen zu Technologie und Praxis von erneuerbare Energie-Lösungen statt, online wie auch persönlich. Die Schulungen sind auf den jeweiligen Markt und die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten und in systematische Grundlagen- und Zertifizierungsschulungen unterteilt. Zudem umfasst das Zentrum auch einen Parkplatz, der mit mehreren Ladestationen für Elektroautos von Sungrow ausgestattet ist.

Lokale Teams für höchsten Service

In den letzten 18 Jahren hat das Unternehmen eine starke Präsenz in ganz Europa mit lokalem Vertrieb, technischen Support und After-Sales-Service aufgebaut. Das Unternehmen verfügt dort über 750 Mitarbeiter, mehr als 25 lokale Büros und zwei F&E-Teams – eines davon in München.

Zur bestmöglichen Unterstützung der Kunden verfügt Sungrow in ganz Europa eine flächendeckende Struktur. Dazu gehören eine dedizierte Service-Hotlines, ein starkes Vertriebsnetz sowie engagierte lokale Expertenteams und kontinuierliche Investitionen in sowie starke Beziehungen zu lokalen Stakeholdern.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien und leistet seit über 28 Jahren Pionierarbeit für nachhaltige Energielösungen. Bis Dezember 2024 hat Sungrow weltweit 840 GW an leistungselektronischen Wechselrichtern installiert. Das Unternehmen gilt als das bankfähigste Unternehmen für Energiespeicher (BloombergNEF). Die Innovationen von Sungrow ermöglichen grüne Energieprojekte weltweit, unterstützt von einem Netzwerk von über 520 Servicestellen für besten Kundenservice. Sungrow hat sich zum Ziel gesetzt, durch Spitzentechnologie und hochqualitative Serviceleistungen eine Brücke in eine nachhaltige Zukunft zu schlagen. Weitere Infos unter: www.ger.sungrowpower.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762101/polished.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sungrow-eroffnet-groWtes-training-center-europas-bei-munchen-302543500.html

Original-Content von: SUNGROW Power Supply Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell