SUNGROW Power Supply Co., Ltd

Intersolar Europa 2024: Sungrow präsentiert umfangreiches Spektrum innovativer Produkte und Lösungen

München (ots)

Sungrow, eine der weltweit führenden Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, wird auf der Intersolar Europe 2024 (19.-21. Juni), der führenden Messe für die weltweite Solarindustrie, vertreten sein. Das Unternehmen, das für seine technologische Innovation und Marktführerschaft bekannt ist, wird eine Auswahl an hochmodernen Produkten und Lösungen präsentieren, die darauf abzielen, die Marktlandschaft im Bereich der erneuerbaren Energien weiterzuentwickeln und neue Maßstäbe in der Branche zu setzen.

Sungrow wird bei der Messe rund 50 Produkte und Lösungen für erneuerbare Energien ausstellen und damit eine umfassende Präsentation seines Angebots bieten. Mit der Vorstellung seiner neuen Produkte unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für eine nachhaltigere Zukunft durch den Zugang zu sauberer Energie für alle.

Neu entwickelte Lösungen für Utility-Scale- und C&I-Anwendungen

Mit dem neuen SG350HX-20 präsentiert Sungrow einen speziell für Großkraftwerke entwickelten Wechselrichter, eine Weiterentwicklung seines hoch geschätzten und verbreiteten String-Wechselrichters, der nun mit einem noch effizienteren, leistungsstärkeren und zuverlässigeren Design punkten kann. Für den C&I-Bereich wird Sungrow die innovative, flüssigkeitsgekühlte Speicherlösung New PowerStack 200CS vorstellen.

Der neue String-Wechselrichter SG150CX verfügt darüber hinaus über eine ganze Reihe modernster Elemente und fortschrittlicher Eigenschaften für optimale Leistung und Betriebsführung.

Mehr Komfort und Effizienz für ein umweltfreundliches Leben zu Hause

Sungrow wird zudem eine Reihe von innovativen Lösungen vorstellen, die darauf ausgerichtet sind, die Effizienz und den Komfort bei der Nutzung erneuerbarer Energien zu steigern. So wird Sungrow bei der Messe sein fortschrittliches Smart-Home-System iHomeManager präsentieren, das den Umgang mit Haushaltsgeräten revolutionieren könnte. Es unterstützt EV-Ladegeräte, Wärmepumpen, Batterien und Wechselrichter und ermöglicht eine nahtlose Integration sowie optimale Leistung.

Eine breite Palette von Lösungen für eine nachhaltige Zukunft

Ebenfalls wird Sungrow im Rahmen der Messe seine führenden Utility-Scale-Produkte vorstellen, darunter den innovativen modularen Wechselrichter 1+X, das flüssigkeitsgekühlte Energiespeichersystem PowerTitan2.0, die für kleine industrielle und gewerbliche Anwendungen konzipierte SHT-Serie, die CX-P2-Serie industrieller und gewerblicher Wechselrichter sowie eine umfassende Palette von Wechselrichtern und Batterien für Privathaushalte. Durch die Integration dieser Produkte in Sungrows eigene digitale Plattformen wie iSolarCloud, EMS3000 und iSolarBPS gestaltet das Unternehmen das Energiemanagement komfortabler und effizienter.

Sungrow Charging Europe schließt sich Power2Drive an

Da sich die Elektromobilität in Europa stetig weiterentwickelt, wird Sungrow auch seine Lösungen in diesem Sektor präsentieren und ein umfassendes Angebot an AC- und DC-EV-Ladegeräten präsentieren. In diesem Jahr wird Sungrow Charging Europe im Rahmen der Power2Drive Europe, die ebenfalls in der Messe München stattfindet (19. bis 21. Juni), seine EV-Ladelösungen für den Heimgebrauch, das halböffentliche und öffentliche Laden an einem eigenen Stand präsentieren. Auf der Messe wird Sungrow außerdem ein neues Produkt seiner IDC-Serie vorstellen, das mit neuen innovativen Funktionen ausgestattet ist.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und ESS mit über 515 GW weltweit installierten leistungselektronischen Wechselrichtern (Stand: Dezember 2023). Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und ESS für Energieversorgungsanlagen, gewerbliche und industrielle Anwendungen und Wohngebäude sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen, NEV-Antriebslösungen, EV-Ladelösungen und erneuerbare Wasserstoffproduktionssysteme. Sungrow kann auf eine 27-jährige Erfolgsgeschichte in der PV-Branche zurückblicken und beliefert mit seinen Produkten Kunden in über 170 Ländern weltweit. Für weitere Informationen über Sungrow besuchen Sie www.sungrowpower.com.

