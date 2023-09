SUNGROW Power Supply Co., Ltd

Sungrows Produkte sind Teil der KfW-Förderung 442 "Solarstrom für Elektroautos"

Als führender Hersteller von Wechselrichtern, Wallboxen und Speichersystemen, freut sich Sungrow bekannt zu geben, dass die Produkte rund um Sungrows 3-phasige Lösung ab dem 26. September 2023 in die KfW-Förderung "Solarstrom für Elektroautos" aufgenommen wurden. Dieses zukunftsweisende Förderpaket ermöglicht es Eigenheimbesitzern, von der Sonnenenergie zu profitieren und gleichzeitig Elektrofahrzeuge mit nachhaltig erzeugtem Strom zu betanken.

Die KfW-Photovoltaikförderung 442 "Solarstrom für Elektroautos" bietet Unterstützung für Hausbesitzer, denen das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegt und die gleichzeitig ihre Energiekosten senken möchten.

Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können,, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

Photovoltaikanlage: Die Förderung setzt voraus, dass eine neue Photovoltaikanlage mit einer Mindestleistung von 5 kWp installiert wird. Sunrgows hochwertige Wechselrichter, die seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt erhältlich sind, sind in verschiedenen Leitungsklassen verfügbar und gewährleisten maximale Energieeffizienz. Batteriespeicher: Ein neuer Batteriespeicher mit einer Kapazität von mindestens 5 kWh ist erforderlich. Sungrow bietet eine breite Palette von zuverlässigen Speichersystemen, die dazu beitragen, überschüssige Solarenergie zu speichern und sie später zu nutzen. Wallbox: Die Wallbox muss intelligentes Laden ermöglichen, wobei bidirektionales Laden optional ist. Sungrows Wallboxen zeichnen sich durch ihre fortschrittliche Technologie aus und sind bereit über vier verschiedene Lademodi ein Elektrofahrzeug effizient und sicher zu laden. Mit dem Lademodus ''Eco charging'' kann man beispielsweise von PV-Überschuss profitieren.

Mit circa 40% der Belegschaft im Bereich Forschung und Entwicklung ist Sungrow stolz darauf alle Produkte aus einer Hand anbieten zu können und die Voraussetzungen für die KfW-Förderung "Solarstrom für Elektroautos" zu erfüllen.

Wichtig zu beachten ist jedoch, dass Dienstwagen nicht förderfähig sind. Um die Förderung zu erhalten, muss man ein eigenes Elektrofahrzeug besitzen oder zumindest ein Kaufvertrag dafür vorweisen können.

Ganz nach dem Unternehmensmotto „Clean Power For All" begleitet Sungrow Kunden bei der Umstellung auf nachhaltige Energielösungen und möchte somit einen wertvollen Beitrag zur Reduzierung der Umweltauswirkungen leisten.

Weitere Details zur KFW Förderung finden Sie hier unter diesem Link.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist mit über 405 GW weltweit installierter Leistung (Stand: June 2023) die weltweit erfolgreichste Wechselrichtermarke. Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für Anwendungen in den Bereichen Energieversorgung, Gewerbe und Industrie sowie für Privathaushalte sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen, NEV-Antriebslösungen, EV-Ladelösungen und erneuerbare Wasserstoffproduktionssysteme. Mit einer 26-jährigen Erfolgsgeschichte in der PV-Branche versorgen die Produkte von Sungrow über 150 Länder weltweit. Für weitere Informationen über Sungrow besuchen Sie www.ger.sungrowpower.com.

