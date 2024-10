China Daily

Europatournee eröffnet Chancen für Unternehmen in Shanxi

Ein Bericht von China Daily

Die Provinz Shanxi hat kürzlich ihre Investitions- und Handelsmöglichkeiten der europäischen Geschäftswelt mit Werbeveranstaltungen im Vereinigten Königreich und in Spanien vorgestellt.

Die Veranstaltungen fanden vom 7. bis 15. Oktober statt. Sie waren Teil einer groß angelegten Werbekampagne mit dem Titel „Shanxi Brands on the Silk Road", die darauf abzielt, die Handels- und Investitionskooperation zwischen Shanxi und den an der Belt-and-Road-Initiative beteiligten Ländern und Regionen zu fördern.

Die Veranstaltungen im Vereinigten Königreich und in Spanien umfassten Ausstellungen von in Shanxi hergestellten Produkten, Werbung für die Geschäftsmöglichkeiten in Shanxi und Aktivitäten zur Vermittlung von Investitionen. Handelsbeamte und Wirtschaftsvertreter aus Shanxi führten auch Gespräche mit ihren Kollegen in Großbritannien und Spanien, um Handels- und Investitionsmöglichkeiten zu erschließen.

Am 9. Oktober nahmen 29 Unternehmen aus Shanxi, vor allem Hersteller von Aktivkohle, Filteranlagen, Rohren, Ventilen und Pumpen, an den Messen „Air Quality and Emissions" und „Water, Wastewater and Environmental Monitoring" teil, die unter den Bezeichnungen AQE und WWEM bekannt sind und im National Exhibition Centre in Birmingham stattfanden.

Am 10. Oktober traf die Delegation aus Shanxi in London ein und hielt eine Veranstaltung zur Förderung von Handel und Investitionen ab, um die sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Shanxi und dem Vereinigten Königreich zu fördern.

Die Veranstaltung umfasste Aktivitäten zur Bekanntmachung des Geschäftsumfelds, der Industriepolitik und der Investitionsmöglichkeiten in Shanxi, zur Ausstellung von Industrien und Produkten aus Shanxi sowie Matchmaking-Treffen zwischen Unternehmen aus Shanxi und Großbritannien.

Die Delegation besuchte auch den in London ansässigen Chinesisch-britischen Wirtschaftsrat, das nationale britische Unternehmensnetzwerk zur Förderung von Handel und Investitionen mit China. Die beiden Seiten führten Gespräche und vereinbarten, den Austausch und die Zusammenarbeit zu verstärken und die Unternehmen bei der Entwicklung auf den Märkten der jeweils anderen Seite zu unterstützen.

Am 13. Oktober hielt die Delegation aus Shanxi in der spanischen Küstenstadt Barcelona eine Veranstaltung zur Förderung von Handel und Investitionen ab, um Unternehmen aus Shanxi bei der Suche nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit ihren spanischen Partnern zu unterstützen.

Die Delegation traf auch mit dem spanischen Verband der kleinen und mittleren Unternehmen zusammen, um den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den KMU beider Seiten zu fördern.

Nach Abschluss der Werbeveranstaltungen im Vereinigten Königreich und in Spanien sagten viele Unternehmensdelegierte aus Shanxi, dass die Reisen eine seltene Gelegenheit zur Geschäftsausweitung in den beiden Ländern und auch in ganz Europa darstellten.

