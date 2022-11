KERNenergie GmbH

Nüsse als Paketlieferung seit zehn Jahren als erfolgreiche Antwort auf die Energiefrage

Kernenergie oder KERNenergie: Angesichts der aktuellen Energiepolitik lohnt ein Blick auf den menschlichen Körper. Der Mensch gewinnt Energie aus pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln. Nüsse sind nicht nur eine der ursprünglichsten Formen der Energiezufuhr, sondern ein Wachstumsmarkt. Dafür sorgt nicht nur die zunehmende Nachfrage von Sportlern, Vegetariern und Veganern, sondern auch von Feinschmeckern - die ähnlich wie beim Kaffee verstärkt auf die Verarbeitung achten. Mit jährlichen Wachstumsraten von 4 bis 10 Prozent gehören Nüsse zu den am stärksten wachsenden Lebensmittelwarengruppen. Bei dieser Form der Kernenergie dürfte einer unbegrenzten Laufzeitverlängerung nichts im Wege stehen.

KERNenergie ( www.kern-energie.com) bedient nunmehr seit über 10 Jahren diese Nachfrage mit frisch gerösteten Nüssen in höchster Qualität. Unter dem Slogan "Nüsse nach Deinem Geschmack" können sich Kunden individuell Nüsse, Nuss- und Nussfruchtmischungen oder schokolierte Varianten nach Belieben und in unterschiedlichen Würzmischungen online zusammenstellen. Geliefert wird die Kernenergie per Paketdienst direkt nach Hause. Neben dem direkten Bezug vom Endverbraucher über den Onlineshop beliefert KERNenergie First Class Hotelketten, Fluglinien und Facheinzelhändler mit den Premium-Nüssen.

Den Grund für die erhöhte Nachfrage nach Kernenergie sieht der Gründer des Unternehmens in der Verarbeitung. KERNenergie ist es gelungen, die natürliche geschmackliche Vielfalt der Nuss von der Röstung bis zum Gaumen des Verbrauchers zu erhalten. Im Gegensatz zum Nussangebot im Supermarkt, wo von der Anwendung konventionellen Röstverfahren, über die Verpackung, Lagerung und den Verkauf im Handel oftmals mehrere Monate bis zum Verzehr vergehen, hat KERNenergie ein besonderes Frische-Konzept entwickelt. "Wir nutzen dafür zum einen eine schonende und innovative Röstmethode, um die wertvollen und geschmackgebenden ätherischen Öle der Nüsse zu bewahren. Zum anderen setzen wir in ein Frischelogistik-Konzept um, das den optimalen Versandweg frisch gerösteter Nüsse bis zum Kunden sicherstellt", erklärt KERNenergie Gründer und Geschäftsführer Denis Burghardt.

KERNenergie ist Deutschlands exklusiver Marken-Anbieter für Nüsse. Knapp 100 Nüsse, Kerne, Früchte und schokolierte Varianten werden bei KERNenergie röstfrisch zubereitet. Kunden können Ihre individuellen Nussmischungen im Online-Shop direkt bestellen oder selber kreieren. Der Versand der (personalisierten) Nüsse erfolgt just in time. Ohne externe Kapitalgeber wurde KERNenergie im Jahr 2010 in Hamburg gegründet und ist in Deutschland DIE Kreativplattform für Nüsse mit höchstem Qualitätsanspruch. Neben dem direkten Bezug vom Endverbraucher über den Onlineshop verwöhnen First Class Hotelketten, Fluglinien und Facheinzelhändler ihre anspruchsvollen Gäste mit den Premium-Nüssen. KERNenergie ist zudem mit eigenen stationären Shops in Hamburg Ottensen und Eimsbüttel sowie im Werksverkauf in Großwallstadt vertreten. Weitere Informationen findest Du auch unter www.kern-energie.com

