Was haben die Red Knights und der Deutsche Feuerwehrverband gemeinsam? Das ist ganz einfach und eine wunderbare Idee: Im Rahmen des 29. Deutschen Feuerwehrtags und der Weltleitmesse INTERSCHUTZ findet am Samstag, 25. Juni 2022, in Hannover ein großes Treffen historischer Feuerwehrfahrzeuge zusammen mit den motorradfahrenden Feuerwehrfans "Red Knights" (International Firefighters Motorcycle Club) statt. "Dies ist eine tolle Möglichkeit, um einen Überblick über die Fahrzeuggeschichte der Feuerwehr zu erhalten. Vielen erhaltenen Modellen sieht man die Liebe und Sorgfalt, aber auch das historische Verständnis ihrer Besitzer eindeutig an!", freut sich Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).

Die Anmeldung für diese Veranstaltung ist nun geöffnet: Angemeldet werden können historische Feuerwehrfahrzeuge und Motorräder. Zunächst gibt es eine Fahrzeug- und Motorradschau auf dem Messegelände (pro Fahrzeug/Motorrad kostenloser Zugang zur Messe für zwei Personen). Daran schließt sich der große Korso historischer Feuerwehrfahrzeuge und natürlich der Red Knights auf einer repräsentativen Strecke durch die Hannoveraner Innenstadt an. Am Neuen Rathaus wird ein Fotostopp eingelegt. Hier bieten sich nicht nur allen Beteiligten unvergessliche Eindrücke, sondern auch die Bevölkerung kann hier Feuerwehrgeschichte lebendig erleben!

Im Anschluss an den Korso wird ein After-Tour-Imbiss geboten. Reisekosten oder weitere Sachkosten können nicht übernommen werden. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang; die Anmeldung ist bis Mittwoch, 6. April 2022, möglich. Die Anmeldeformulare und weitere Informationen werden unter www.feuerwehrtag.de zur Verfügung gestellt.

Der 29. Deutsche Feuerwehrtag findet in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen, dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen, der Stadt Hannover sowie der Feuerwehr Hannover in der niedersächsischen Landeshauptstadt statt. Informationen werden unter www.feuerwehrtag.de zur Verfügung gestellt.

