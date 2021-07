Alnatura Produktions- und Handels GmbH

Große Beteiligung an Alnatura Spenden-Stunde

300.000 Euro Spende für Hochwasserbetroffene

Gemeinsame Hilfsaktion mit Kundinnen und Kunden

Darmstadt (ots)

Alnatura spendet 300.000 Euro zur Unterstützung der Menschen in den Hochwassergebieten. Der Bio-Händler aus dem hessischen Darmstadt hatte angekündigt, den gesamten Einkaufsumsatz, der von Kundinnen und Kunden am 28.07. zwischen 17 und 18 Uhr in den Alnatura Super Natur Märkten erzielt wird, an "Aktion Deutschland Hilft" zu spenden.

Die Beteiligung war groß: Stolze 275.000 Euro wurden erreicht, die Alnatura um weitere 25.000 Euro auf insgesamt 300.000 Euro Spendensumme aufgestockt hat.

Dazu Alnatura Geschäftsführer Rüdiger Kasch: "Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Kundinnen und Kunden mit ihrem Einkauf an der Spendenaktion für vom Hochwasser betroffenen Menschen beteiligt haben. Zusätzlich zur kurzfristigen Hilfe und Solidarität muss jedoch auch ein langfristiges Umdenken erfolgen. Denn das tragische Extremwetter-Ereignis zeigt überdeutlich die Symptome des menschengemachten Klimawandels. Es sollte unsere höchste Priorität sein, den Klimawandel aufzuhalten."

Alnatura in Zahlen

Aktuell gibt es 140 Alnatura Super Natur Märkte in 65 Städten in 13 Bundesländern. Unter der Marke Alnatura werden über 1.300 verschiedene Bio-Lebensmittel produziert. Vertrieben werden diese in den eigenen Alnatura Bio-Märkten und europaweit in rund 12.700 Filialen verschiedener Handelspartner. Als eines der ersten Unternehmen ist der Bio-Händler seit Februar 2021 nach dem neuen umfassenden We-Care-Standard für soziale und ökologische Gerechtigkeit entlang der Lieferkette zertifiziert.

Alnatura beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 250 Lernende. Im Geschäftsjahr 2019/2020 erwirtschaftete Alnatura einen Netto-Umsatz von 1,08 Mrd. Euro und damit ein Umsatzplus von 19,6 Prozent zum vorangegangenen Geschäftsjahr.

