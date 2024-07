dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Benedikt von Imhoff neuer dpa-Wirtschaftschef

Berlin (ots)

Die dpa-Wirtschaftsredaktion erhält mit Benedikt von Imhoff (43) von 1. Januar an einen neuen Redaktionsleiter. Der bisherige Regionalbüroleiter Nordwesteuropa mit Sitz in London folgt auf Jörg Fiene (53), der Deutschlands größte Nachrichtenagentur Ende Oktober verlässt und zu Volkswagen wechselt.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann über den neuen Wirtschaftschef: "Benedikt von Imhoff ist einer unserer Top-Journalisten bei dpa. Gerade in der Wirtschaftsberichterstattung verfügt er über große Erfahrung, etwa als Leiter unserer Teams, die vom Weltwirtschaftsforum in Davos berichtet haben. Auch auf seinem Posten in London hat er immer wieder die Folgen des Brexits für das Vereinigte Königreich beleuchtet. Er wird der dpa-Wirtschaft wichtige neue Impulse liefern. Dabei kann er auf der guten Arbeit seines Vorgängers Jörg Fiene aufbauen, dessen Weggang wir sehr bedauern."

Der 1980 in Köln geborene von Imhoff leitet seit vier Jahren das Londoner dpa-Büro und das dpa-Team in Großbritannien und Skandinavien. Er arbeitete bereits als Dienstleiter in der Berliner dpa-Wirtschaftsredaktion. Zuvor war er einer der Moskau-Korrespondenten der dpa und Bezirksredakteur in Chemnitz. Benedikt von Imhoff volontierte nach einem Studium der Mittleren und Neuen Geschichte, Modernen Sinologie und der Politischen Wissenschaften in Heidelberg und Peking auch bei der dpa.

