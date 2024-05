dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

dpa-Verifikations-Experte Stefan Voß entlarvt Falschinformationen auf der re:publica

Auf der diesjährigen re:publica zeigt Stefan Voß, Verifikations-Experte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), wie man Falschinformationen entlarven kann - und das auch ohne Profi zu sein. Sein Vortrag bietet praktische Einblicke und Techniken, um Lügen und Irrtümer im Alltag zu erkennen und zu bekämpfen. "Augen auf! Wie FaktencheckerInnen mit Logik und Spürsinn Fakes entlarven", lautet der Titel. (27. Mai um 15.30 Uhr auf Stage 3)

Voß betont, dass der Kampf gegen Desinformation nicht nur Aufgabe des Journalismus ist. "Jeder kann seinen Beitrag leisten", sagt er. In seinem Vortrag demonstriert er einfache Recherche-Tools, die helfen, Fakes zu entlarven. Die Themen reichen von der Corona-Pandemie bis hin zum russischen Krieg gegen die Ukraine und dem jüngsten Krieg in Nahost.

Falschbehauptungen auf Social Media sind weit verbreitet und betreffen auch lokale und regionale Themen. Leserbriefe und -mails, die bei Medienhäusern eingehen, zeigen den erheblichen gesellschaftlichen Schaden, den Verschwörungsmythen anrichten. Viele dieser Falschinformationen lassen sich bereits im privaten Umfeld mit Logik und Spürsinn entlarven.

Mit Unterstützung der Google News Initiative hat die dpa das Projekt "Faktencheck" ins Leben gerufen. Ziel ist es, mehr als 100 Medienhäuser in digitaler Recherche und Verifikation zu schulen, um die Anzahl und Qualität von Faktenchecks zu erhöhen und die Medienkompetenz in Deutschland zu stärken.

Vortrag: Augen auf! Wie FaktencheckerInnen mit Logik und Spürsinn Fakes entlarven

Datum: 27. Mai

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: re:publica, Stage 3

