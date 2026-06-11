Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH

Bundesrunde der 65. Mathematik-Olympiade: 79 Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet

Bonn/Hamburg (ots)

In Hamburg ist die vierte und letzte Runde der 65. Mathematik Olympiade zu Ende gegangen. Die 79 besten Nachwuchsmathematikerinnen- und mathematiker der 65. Mathematik-Olympiade wurden gestern im Saalhaus für ihre Leistungen ausgezeichnet. Die Jury vergibt insgesamt 12 erste, 26 zweite und 41 dritte Preise. Die rund 200 Teilnehmenden hatten sich zuvor in ihren Bundesländern sowie an deutschen Auslandsschulen in mehreren Runden gegen 200.000 Nachwuchsmathematikerinnen und -mathematiker durchgesetzt und für das Finale qualifiziert.

Am Hamburger Gymnasium Christianeum bearbeiteten die Jugendlichen zwei viereinhalbstündige Klausuren mit jeweils drei anspruchsvollen Aufgaben.

Folgende Schülerinnen und Schüler gewannen erste Preise:

Huaiyi Guo, Klasse 8, Gymnasium Horn Bremen

Malte Schuberth, Klasse 8, Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg

Leonid Horokh, Klasse 8, Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach

Jakob Müller, Klasse 8, Starkenburg-Gymnasium Heppenheim

Jinrui Kou, Klasse 9, Lessing Gymnasium Mannheim

Xing Liu, Klasse 9, Anne-Frank-Gymnasium Erding

Cornelius Ley, Klasse 10, Kath. Schule Liebfrauen Berlin

Jonas Kiesel, Klasse 10, Beethoven-Gymnasium Bonn

Jannes Fähndrich, Klasse 10, Gymnasium Eversten Oldenburg

Benedict Sittig, Klasse 11, Schule Schloss Hansenberg Geisenheim

Nico Elias Badurczik, Klasse 11, Gymnasium Winsen

Clemens Böke, Klasse 12, Städtisches Gymnasium Löhne

Ksenija Bekeris, Senatorin und Präses der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburgund Schirmherrin der 65. Bundesrunde würdigt die herausragenden Leistungen der Teilnehmenden: "Wer bei der Bundesrunde der Mathematik-Olympiade dabei ist, hat schon einen Weg hinter sich. Die rund 200 Schülerinnen und Schüler haben sich in mehreren Runden gegen mehr als 200.000 Nachwuchsmathematikerinnen und Nachwuchsmathematiker durchgesetzt und hier am Christianeum noch einmal gezeigt, was in ihnen steckt: Konzentration, Ausdauer und die Freude daran, schwierige Fragen wirklich zu durchdringen. Genau das macht die Mathematik-Olympiade besonders. Es geht darum, dranzubleiben, einen Gedanken weiterzuentwickeln, auch Umwege auszuhalten und am Ende eine Lösung überzeugend zu begründen. Das sind Fähigkeiten, die weit über die Mathematik hinaus wichtig sind. Ich freue mich sehr, dass Hamburg in diesem Jahr Gastgeberin dieser Bundesrunde sein durfte. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern gratuliere ich herzlich. Aber auch wer diesmal keinen Preis erhalten hat, gehört zu den besten jungen Mathematiktalenten Deutschlands. Schon die Qualifikation für die Bundesrunde ist eine besondere Leistung."

Eine vollständige Liste aller Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Aufgaben der diesjährigen Bundesrunde finden Sie unter: https://mo2026.de/

Wer veranstaltet die Bundesrunde der 65. Mathematik-Olympiade?

Ausrichter der diesjährigen Bundesrunde ist die Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg unter der Schirmherrschaft der Senatorin Ksenija Bekeris. Die Organisation der Veranstaltung leistet ein Hamburger Organisationsteam, ein Komitee aus Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern. Weitere Unterstützer und Förderer sind das Bundesministerium für Bildung, Familie Senioren, Frauen und Jugend, die Hector Stiftung II, der Mathematik-Olympiaden e.V. und das Christianeum in Hamburg-Othmarschen.

Über die Mathematik-Olympiade

Die Mathematik-Olympiade ist ein bundesweiter Wettbewerb, an dem jährlich über 200.000 Schülerinnen und Schüler von Klasse 3 bis 13 teilnehmen. Träger des Wettbewerbs ist der Verein Mathematik-Olympiaden e.V. Die Geschäftsstelle der Mathematik-Olympiade wird von Bildung & Begabung geführt. Unter Klausurbedingungen müssen die Nachwuchsmathematikerinnen und -mathematiker logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis stellen. Nur wer auf Schul-, Regional- und Länderebene überzeugt, schafft den Sprung in die Bundesrunde, die jedes Jahr von einem anderen Bundesland ausgetragen wird. Alle Preisträgerinnen und Preisträger qualifizieren sich für den Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO), die 2027 in Ungarn stattfinden wird.

Über Bildung & Begabung

Bildung & Begabung setzt sich als Zentrum für Talentförderung im Stifterverband dafür ein, dass alle Jugendlichen ihr volles Potenzial entfalten und in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft einbringen können - unabhängig von Herkunft und Hintergrund. Mit Wettbewerben, Akademien und weiteren individuellen Förderprogrammen unterstützt die gemeinnützige Einrichtung junge Menschen aller Schulformen bei der Entfaltung ihrer individuellen Talente, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und bei der beruflichen Orientierung. Außerdem hilft Bildung & Begabung Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit umfangreichen Informations-, Weiterbildungs- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung Perspektive Begabung oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Hauptförderer sind das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.

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